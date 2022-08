De FHC a Bolsonaro: veja as maiores taxas de juros em cada governo

Com o aumento da Selic para 13,75% ao ano definido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central nesta quarta-feira, 3, a taxa de juros no governo Bolsonaro se aproxima do nível máximo registrado no governo Dilma Rousseff, de 14,25% ao ano, alcançado em 2015, também em meio a uma escalada da inflação.

Todos os presidentes tiveram durante seus mandatos taxas acima de 10% ao ano. Os maiores níveis foram registrados durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em meio à consolidação do Plano Real, que acabou com a hiperinflação.

Veja a seguir a maior taxa de juros em cada governo:

Fernando Henrique Cardoso

1º mandato (1995/1998)

38%

2º mandato (1999/2002)

45%

Lula

1º mandato (2003/2006)

26,5%

2º mandato (2007/2010)

13,75%

Dilma Rousseff

1º mandato (2011/2014)

12,5%

2º mandato (2015/2016)

14,25%

Michel Temer (2016/2018)

14,25%

Jair Bolsonaro (2019/2022)

13,75%