Com apenas trocados para gastar na década de 1950, o colecionador Charles Hack concentrou-se em adquirir selos que poucos queriam: sobrecargas produzidas no Leste Europeu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando criança, construindo uma coleção de selos, primeiro no Brooklyn e depois em Long Island, ele só podia olhar com desejo para anúncios anunciando o leilão de um “Inverted Jenny” - um dos selos mais raros e cobiçados do mundo.

O Museu Postal Nacional Smithsonian possui dois dos famosos selos "Inverted Jenny", dos 100 existentes Foto: Museu Postal Nacional Smithsonian/ via The Washington Post

Mesmo naquela época, ele sabia que era “o Santo Graal dos selos”. “Na época, eles eram vendidos por mais dinheiro do que Deus, na minha opinião - US$7,5 mil cada”, disse Hack ao The Washington Post. Na quarta-feira, Hack, com 76 anos, gastou pouco mais de US$2 milhões (cerca de R$ 9,73 milhões) para comprar o selo que estava tão fora de alcance quando criança.

O Inverted Jenny foi uma impressão incorreta de um selo criado em 1918 para comemorar o início do serviço postal aéreo regular. Em uma corrida para fazer os selos a tempo do voo inaugural, os impressores fizeram um lote com o biplano Curtiss “Jenny” voando de cabeça para baixo. Embora os funcionários dos correios tenham descoberto rapidamente e interrompido a circulação de quase todas as impressões incorretas, uma folha de 100 foi vendida ao público. Ao longo dos anos, esses 100 Inverted Jennys se tornaram os tesouros mais famosos e procurados no mundo da filatelia.

O Inverted Jenny é tão famoso que ocasionalmente saiu dos confins esotéricos do mundo insular da filatelia e emergiu na cultura popular. Em um episódio de 1993 de “Os Simpsons”, Homer revira uma caixa na Springfield Swap Meet, onde observa astutamente que “o avião está de cabeça para baixo” antes de jogar uma folha de 40 selos Inverted Jenny em uma pilha de “tralhas” com outros artefatos inestimáveis - uma cópia da Declaração de Independência, uma cópia da Action Comics No. 1 e um violino Stradivarius.

Assim como um Picasso ou um cartão de beisebol Honus Wagner, o Inverted Jenny transcende a coleção de selos, ressoando em um nível cultural, disse Scott Trepel, presidente da Robert A. Siegel Auction Galleries, que leiloou o selo para Hack.

Quando tinha cerca de 11 anos, Hack abandonou a coleção de selos para conquistar garotas. Mas nos primeiros anos de 2000, em meio a uma carreira bem-sucedida no desenvolvimento imobiliário e investimentos, ele retomou quando um selo Jenny foi leiloado. Dessa vez, ele tinha dinheiro. Ele o comprou por cerca de US$ 300 mil, o que “iniciou meu renascimento no campo da filatelia em um nível completamente diferente”.

Larry Lyons, o diretor executivo da Fundação Filatélica, mostra o selo postal "Inverted Jenny" rotulado como Nº 49 de 100, em Nova York, em 5 de setembro de 2018 Foto: Chang W. Lee / The New York Times

Em 2007, um Jenny de melhor qualidade foi leiloado. Desta vez, Hack desembolsou quase US$ 1 milhão por “Posição 57″, assim chamado por sua orientação original na folha de 100 comprada por William Robey em 14 de maio de 1918, em um posto dos correios na Avenida Nova York, em Washington, D.C.

Então, em 2018, o “Santo dos Santos” surgiu. “Posição 49″, que não era vista desde 1918, reapareceu no radar do mundo da coleção de selos. A Robert A. Siegel Auction Galleries havia recriado digitalmente a folha de 100 Jennys de Robey com fotografias de cada selo, e até então, o único espaço vazio era a Posição 49, que não era vista desde que foi comprada em 1918 e trancada em uma caixa de depósito seguro.

“Pudemos preencher a última peça do quebra-cabeça”, disse Trepel sobre o ressurgimento da “Posição 49″. Acontece que era uma peça linda. O colecionador que a comprou em 1918 a colocou em uma caixa de depósito seguro em uma agência bancária do meio-oeste, e seus descendentes a deixaram intocada por décadas, disse Trepel. Era um dos poucos Jennys que não estava na posse do megacolecionador americano Col. Edward H.R. Green, que, segundo Trepel, não tinha o hábito de armazenar selos “nos melhores lugares”. Confinado à caixa de depósito seguro, o selo não foi exposto à luz, nem foi fixado em uma charneira, que os colecionadores usam para colocar selos em álbuns. “As cores no papel são simplesmente lindas e frescas”, disse Trepel, acrescentando: “Não há nada melhor”.

Quando um membro da família morreu e alguns dos descendentes mais jovens ficaram com o selo, decidiram vendê-lo, disse Trepel. Eles eventualmente encontraram o caminho para Trepel, e em 2018, a Siegel colocou o selo em leilão. Hack estava lá e pronto para comprar. Infelizmente para ele, sua oferta ficou em segundo lugar. Seu esforço estava cerca de US$ 50 mil atrás da oferta vencedora, o que se traduziria em um preço de venda de quase US$ 1,6 milhão. Hack disse que poderia ter continuado sua guerra de lances, mas recuou, dado que já tinha um Inverted Jenny sólido. “Eu já tinha o outro que era quase tão bom, e eu simplesmente não queria gastar tanto dinheiro”, disse ele.

Cinco anos depois, seu pensamento mudou. Mesmo que ainda tivesse a “Posição 57″, um dos Jennys mais bem preservados, “Posição 49″ era inequivocamente melhor, especialmente porque uma nova avaliação viu sua pontuação aumentar de 90 para 95 - mais alta do que qualquer uma de suas 99 contrapartes. E agora Hack queria o melhor. “Este é o exemplar premium”, disse ele. “Não fica melhor do que isso.”

Hack disse que não tem certeza do que fará com “Posição 49″ quando a receber da Siegel nas próximas semanas, mas sabe que continuará a tradição centenária de protegê-la da luz e preservá-la dos elementos e do tempo. Ele disse que provavelmente a manterá em seu cofre em sua casa em Nova York, mostrando-a ocasionalmente a visitantes interessados em dar uma olhada no passado por meio de uma janela do tamanho de um selo. “É o melhor item do ícone mais conhecido da América na filatelia”, disse Hack, “e é um pedaço da história americana.”/WP