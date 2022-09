Especialistas da FGV debatem cenário econômico em seminário; veja como acompanhar

RIO - Após os dados do Produto Interno Bruto (PIB, todo o valor gerado na economia) do segundo trimestre virem melhor do que o inicialmente estimado por analistas do mercado financeiro, com crescimento de 1,2% sobre o primeiro trimestre, houve uma onda de revisões para cima nas projeções, mas muitos economistas mantiveram seus cenários para a atividade econômica. Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) debaterão as possíveis mudanças no cenário econômico no III Seminário de Análise Conjuntural, que será promovido às 10h desta quinta-feira, 8, em formato on-line, em parceria com o Estadão.

Apesar do crescimento maior no primeiro semestre, é esperada uma desaceleração no fim do ano e em 2023. A força a normalização das atividades, com a pandemia superada, somadas às medidas do governo para incrementar a renda das famílias, parecem ter “empurrado” essa desaceleração para a frente. Para Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro Ibre e uma das debatedoras do seminário, o crescimento do primeiro e do segundo trimestres veio “turbinado”, mas “foi um crescimento muito inflacionário”, que, portanto, “tem vida curta”.

Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas debaterão as possíveis mudanças no cenário econômico no III Seminário de Análise Conjuntural, em parceria com o Estadão Foto: Google Street View

Após a divulgação dos dados do PIB do segundo trimestre, na semana passada, Matos elevou sua projeção para o crescimento econômico de 2022 para 2,0%, ate 1,7% anteriormente, mas a estimativa tem “viés de alta”, ou seja, pode ser novamente revista para cima. No mercado em geral, as projeções passaram a apontar para um crescimento de 2,7% este ano, ante os 2% anteriormente estimados, conforme pesquisa do Estadão/Broadcast.

Com a esperada desaceleração, Matos já espera uma ligeira retração no PIB de 2023. Para a pesquisadora da FGV, o crescimento do próximo ano depende de a inflação de serviços desacelerar, o que passa por um esfriamento do mercado de trabalho. Ou seja, a economia terá que desacelerar para produzir menor inflação.

Além de Matos, participam do debate no seminário on-line Armando Castelar e José Júlio Senna, também pesquisadores da FGV. A moderação será de Adriana Fernandes, jornalista do Estadão.