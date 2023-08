Seminário Real Estate: Perspectivas para o setor imobiliário

O setor imobiliário passa por um período de perspectivas bastante positivas. O início do ciclo de queda da taxa Selic, com a redução de 0,5 ponto porcentual na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central), deve ter um impacto positivo no mercado. Em São Paulo, especificamente, as empresas também se mostram animadas com o novo Plano Diretor Estratégico. Os rumos do setor foram discutidos no “Seminário Real Estate”, organizado pelo Estadão e pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo, no último dia 10 de agosto.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que o Plano Diretor da cidade atrai investimentos. Foto: Werther Santana/Estadão

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que participou da abertura do evento, disse que o Plano Diretor da cidade vai muito além da questão do zoneamento, por atrair investimentos: “As pessoas sabem que podem investir aqui.” Para ele, o novo plano ficou “quase 100%, até porque nada vai ser perfeito”.

Também presente no seminário, o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Doria, presidente do Lide, disse que o novo Plano Diretor conclui um processo iniciado em sua gestão na prefeitura, em 2017. “Neste período de seis anos, o plano foi aprimorado. Em sua síntese, ele é atual e bom: interpreta a cidade como ela pode e deve ser daqui a 30 anos”, disse.

João Doria, ex-prefeito, ex-governador de São Paulo e presidente do Lide afirmou que, em seis anos, o Plano Diretor foi aprimorado. Foto: Werther Santana/Estadão

Nem tudo, claro, são flores. Um dos pontos negativos para o setor apontados pelos participantes dos debates é a atuação do Ministério Público. O órgão foi apontado como um dos principais responsáveis por paralisações de obras e de causar prejuízos por causa de suas ações, provocando insegurança jurídica. Convidado a participar do evento, o MP não enviou representantes e nem, posteriormente, respondeu às críticas.

Já o chamado “direito de protocolo”, introduzido na revisão do Plano Diretor, foi muito elogiado, por evitar que discussões se encaminhem para a Justiça e paralisem o lançamento de projetos imobiliários na cidade, como aconteceu anos atrás, segundo alguns dos debatedores.

Continua após a publicidade

O diretor-presidente do Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto, destacou a parceria com o Lide para a realização do evento, que ilustra o compromisso do grupo em trazer, em suas reportagens, discussões que colaboram para a evolução e o crescimento sustentável do mercado imobiliário.