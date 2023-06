Senado adia sabatina de Galípolo para diretoria do Banco Central

BRASÍLIA - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado adiou a sabatina de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para as diretorias do Banco Central para 4 de julho. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

Originalmente, a sessão para avaliar os novos nomes para o BC estava prevista para 27 de junho. O adiamento ocorreu porque a próxima semana deve ser esvaziada na Casa devido às festividades de São João.

Indicados do governo para a diretoria do BC são sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Foto: DIDA SAMPAIO / ESTADÃO

A CAE vai analisar os nomes do ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda Gabriel Galípolo para a Diretoria de Política Monetária e do técnico do BC Ailton Aquino para a diretoria de Fiscalização.