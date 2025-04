Senado aprova projeto de reciprocidade econômica às vésperas das tarifas de Trump

No relatório aprovado na CAE, Tereza Cristina acolheu uma proposta de emenda do senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) para estabelecer que deve ser utilizada em caráter excepcional a contramedida de suspensão de concessões ou de outras obrigações do Brasil relativas a direitos de propriedade intelectual em ocasiões comerciais. A aplicação ocorreria quando as demais contramedidas forem consideradas inadequadas.

Além disso, Cristina decidiu substituir as referências à Câmara de Comércio Exterior (Camex) e ao Conselho Estratégico da Camex) e facultar ao Poder Executivo a adoção das contramedidas listadas.

O projeto ganhou repercussão no ano passado, quando o CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, havia anunciado que deixaria de vender carnes oriundas do Mercosul. Com a decisão da relatora de ampliar o escopo do projeto, as contramedidas poderão alcançar o “tarifaço” a ser estabelecido por Trump.