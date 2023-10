Senado dos EUA aprova proposta orçamentária, e Congresso evita paralisação de serviços

WASHINGTON – A ameaça de uma paralisação do governo dos Estados Unidos terminou na noite deste sábado, 30, horas antes do prazo final da meia-noite, quando o Congresso americano aprovou um projeto de lei de financiamento temporário para manter as agências abertas e enviou a medida para sanção do presidente Joe Biden.

O pacote apressado elimina a ajuda à Ucrânia, uma prioridade da Casa Branca à qual se opõe um número crescente de legisladores republicanos, mas aumenta a assistência federal a catástrofes em US$ 16 bilhões, satisfazendo integralmente o pedido de Biden. O projeto financia o governo até 17 de novembro.

Depois de dias turbulentos na Câmara, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, abandonou subitamente as exigências de cortes drásticos nas despesas e confiou nos democratas para aprovar a lei, colocando em risco o seu próprio emprego. O Senado seguiu com a aprovação final.

“Vamos fazer o nosso trabalho”, disse McCarthy, republicano da Califórnia, antes da votação na Câmara. “Seremos adultos na sala. E vamos manter o governo aberto.”

Foi uma reviravolta nos acontecimentos no Congresso depois que dias de caos na Câmara levaram o governo à beira de uma paralisação federal perturbadora.

O resultado encerra, por enquanto, a ameaça de paralisação. Se não houvesse acordo antes de domingo, os trabalhadores federais teriam sido obrigados a entrar de licença, mais de 2 milhões de soldados militares da ativa e da reserva teriam que trabalhar sem remuneração e os programas e serviços dos quais os americanos dependem de costa a costa teriam começado a enfrentar interrupções de desligamento.

“Os americanos podem respirar aliviados”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer.

O pacote financia o governo nos níveis atuais de 2023 até meados de novembro, criando outra crise potencial se não conseguirem financiar plenamente o governo até lá. O pacote foi aprovado pela Câmara por 335 votos a 91, com o apoio da maioria dos republicanos e de quase todos os democratas. A aprovação no Senado veio por uma votação de 88 a 9.

Mas a perda da ajuda à Ucrânia foi devastadora para os legisladores de ambos os partidos que prometeram apoiar o Presidente Volodymyr Zelenskyy após a sua recente visita a Washington. O projeto de lei do Senado incluía US$ 6 bilhões para a Ucrânia, e ambas as câmaras ficaram paralisadas no sábado enquanto os legisladores avaliavam as suas opções.

“O povo americano merece coisa melhor”, disse o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, de Nova York, alertando num longo discurso que os republicanos “extremos” estavam arriscando uma paralisação.

Para que o pacote da Câmara fosse aprovado, McCarthy, republicano da Califórnia, foi forçado a confiar nos democratas porque o flanco de extrema direita do presidente da Câmara disse que se oporia a qualquer medida de financiamento de curto prazo, negando-lhe os votos necessários da sua escassa maioria. É uma medida que arrisca seu emprego em meio a apelos por sua demissão.

Após deixá-los para trás, é quase certo que McCarthy enfrentará uma moção para tentar destituí-lo do cargo, embora não seja certo que haveria votos suficientes para derrubar o presidente da Câmara. A maioria dos republicanos votou a favor do pacote no sábado, enquanto 90 se opuseram.

“Se alguém quiser me remover porque quero ser o adulto na sala, vá em frente e tente”, disse McCarthy sobre a ameaça de expulsá-lo. “Mas acho que este país é muito importante.”

A Casa Branca acompanhava os acontecimentos no Capitólio e assessores informavam o presidente, que passava o fim de semana em Washington.

O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, que defendeu a ajuda à Ucrânia apesar da resistência das suas próprias fileiras, deverá continuar a procurar o apoio dos EUA a Kiev na luta contra a Rússia.

“Concordei em continuar a lutar por mais ajuda econômica e de segurança para a Ucrânia”, disse, antes da votação.

A rápida mudança da Câmara ocorre após o colapso, na sexta-feira, do plano anterior de McCarthy de aprovar um projeto de lei apenas republicano, com cortes acentuados de gastos de até 30% para a maioria das agências governamentais, que a Casa Branca e os democratas rejeitaram por considerá-los muito extremistas.

O governo federal caminhava para uma paralisação que representava grave incerteza para os trabalhadores federais e para as pessoas que deles dependem — desde tropas a agentes de controle de fronteiras, a funcionários de escritório e cientistas./AP