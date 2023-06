Senado: indicados pelo governo à diretoria do Banco Central serão sabatinados em 27 de junho

BRASÍLIA - O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), disse ao Estadão/Broadcast que as sabatinas dos indicados pelo governo para a diretoria do Banco Central serão no dia 27 deste mês. De acordo com ele, é possível que o plenário vote as indicações no mesmo dia.

A comissão avaliava realizar as sabatinas no dia 20. Vanderlan explicou a escolha por outra data. “É para evitar ruído perto do Copom”, disse ele. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 7.

Plenário do Senado Federal Foto: Pedro França / Agência Senado

O Copom vai realizar a próxima reunião nos dias 20 e 21. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem feito críticas públicas ao patamar atual dos juros, definido justamente pelo Copom.

O Executivo indicou Gabriel Galípolo, braço direito do ministro Fernando Haddad (Fazenda), para a diretoria de Política Monetária, e Ailton Aquino para a diretoria de Fiscalização. Quando as indicações saíram, a expectativa era que o Senado corresse para votar os nomes antes da reunião do Copom.