O Feirão Serasa Limpa Nome terá uma nova edição a partir da próxima segunda-feira, 30, com ofertas de descontos para facilitar o pagamento de dívidas. O evento será realizado online, por meio dos canais digitais da Serasa, e irá durar até o dia 30 de novembro.

Será possível negociar dívidas com mais de 500 empresas parceiras, entre bancos, securitizadoras, financeiras, empresas de telefonia, varejistas, entre outros setores.

O Feirão promete mais de 530 milhões de ofertas de dívidas disponíveis para negociação online, com a possibilidade do pagamento via Pix, em que o consumidor pode ter o nome limpo na hora. Segundo a Serasa, os descontos oferecidos pelas empresas podem chegar a 99% dos valores das dívidas.

Entre as novidades desta edição, um destaque é que as empresas que aderiram ao Desenrola Brasil disponibilizam também na plataforma da Serasa as ofertas com os mesmos descontos do programa do governo federal - no entanto, no Feirão, as ofertas do Desenrola devem ser pagas somente à vista.

Feirão Serasa Limpa Nome terá possibilidade de pagamento via Pix, em que o consumidor pode ter o nome limpo na hora. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Também há novas parceiras: a partir da incorporação da fintech Flexpag ao portfólio da Serasa, os consumidores poderão pagar contas atrasadas de energia da Enel, que atende consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro.

Veja como participar

Para participar, o consumidor deve entrar no site da Serasa ou no aplicativo, disponível na Google Play e na App Store. Depois, é só digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

O consumidor deve então selecionar a opção “Ver ofertas”, para verificar se há ofertas para suas dívidas, e então clicar nas dívidas disponíveis para ver as condições da negociação de cada débito. O consumidor então escolhe a opção que deseja e a forma de pagamento de sua preferência, fecha o acordo e realiza o pagamento conforme o que ficou estabelecido na negociação.

Além das negociações online, esta edição do Feirão Serasa Limpa Nome terá edições presenciais em cinco cidades: