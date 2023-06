Sessões suspensas do Carf evitam perdas de até R$ 5 bi por mês ao governo após MP caducar

BRASÍLIA - A suspensão das sessões de julgamento do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), por causa da mobilização dos servidores da Receita Federal que reivindicam o pagamento de um bônus, está “ajudando” o governo a evitar uma perda que pode chegar a R$ 5 bilhões mensais, estimou ao Estadão/Broadcast uma fonte a par do assunto.

A retomada do voto de qualidade (voto de minerva em caso de embate) a favor do Fisco no Carf é tema prioritário no Ministério da Fazenda, que projetou uma arrecadação de até R$ 50 bilhões com a aceleração dos julgamentos. A preocupação aumentou desde que a Medida Provisória (MP) que restabelecia a regra perdeu a validade na última semana sem sequer ser votada, e o projeto de lei com urgência constitucional de mesmo teor não teve relator designado.

O Estadão/Broadcast apurou que a Fazenda estima que a indefinição sobre a regra do voto de qualidade causará um prejuízo bilionário aos cofres públicos, que pode girar em torno de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões mensais até que o Congresso defina a questão. Internamente, a equipe econômica já trabalha com cenários em que o governo sofre uma derrota nesta pauta.

Articulação falha

A crise na articulação política do governo acabou reverberando na questão do Carf, apesar da boa relação entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A retomada do voto de qualidade gerou insatisfação na classe política, inclusive pela tentativa de se costurar um acordo via Supremo Tribunal Federal (STF) para a questão.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) e o Presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. Foto: Wilton Junior/Estadão

Sem saída, o governo optou, então, por enviar um projeto de lei (PL) com urgência constitucional -- mecanismo que permite ao Executivo enviar projeto com prazo para avaliação e sob pena de trancamento de pauta. No caso do PL do Carf, o texto precisa ser analisado na Câmara até o dia 20 de junho. Enquanto esse projeto não é avaliado, o governo não tem direito ao voto de minerva no Conselho.

Na última semana, Haddad reiterou que o montante do contencioso aguardando julgamento já havia subido para R$ 1,3 trilhão e que aguardava o avanço do PL. “Essa regra precisa ser realmente revisitada porque deu muito errado”, disse o ministro na última semana, se referindo ao retorno da regra de desempate pró-contribuinte.

Impacto

Na avaliação de Caio Cesar Nader Quintella, sócio do Ogawa, Lazzerotti e Baraldi Advogados, a mudança na regra de resolução do desempate da votação não afetará todo o crédito tributário trilionário, já que, em 90% dos casos, os temas são julgados por maioria e de forma unânime.

“A delicadeza do assunto surge porque, justamente, as matérias de maior valor -- como ágio, lucros no exterior, contratos de afretamento de embarcação e Stock Options -- há anos dão margem a empates nos julgamentos. Em termos de valor, a questão do voto de qualidade afeta aproximadamente 20% do contingente de arrecadação no CARF”, disse.

Já a tributarista Fernanda Terra, sócia do Terra e Vecci Advogados, diz que o estoque de trilionário de contencioso inclui as multas “altíssimas” da Receita Federal. “São multas de 75% a 150%, altíssimas. Nós temos que lembrar que mais do dobro do que está estocado não é imposto, não é tributo que deixou de ser pago. É multa aplicada ao contribuinte, que tem, sim, direito de defender”, critica.

O Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal) compilou dados da Controladoria Geral da União (CGU), obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), e comparando os resultados financeiros dos julgamentos do Carf entre 2018 e 2022 e constatou que os autuados foram mais beneficiados do que o Fisco.

Em 2018, as vitórias dos contribuintes somaram R$ 241,3 bilhões, contra R$ 146,5 bilhões da União. No ano seguinte, os casos pró-contribuintes somaram R$ 243,5 bilhões, ante R$ 137 bilhões da Fazenda.

Com o fim do voto de qualidade, em abril de 2020, os julgamentos em favor do contribuinte passaram a se tornar mais volumosos. Naquele ano, as vitórias das empresas somaram R$ 78,9 bilhões, enquanto as da União renderam R$ 45,3 bilhões.

Já em 2021, durante a pandemia, os julgamentos foram menos volumosos. Ainda assim as empresas venceram ações no total de R$ 25,7 bilhões contra R$ 20,8 bilhões da Fazenda. No ano passado, os consumidores levaram a melhor em ações que somaram R$ 108,2 bilhões. Já a União venceu ações que somaram R$ 29,9 bilhões.