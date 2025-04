Setor de pagamentos diz que Pix cria ‘desequilíbrio tremendo’ e defende gestão separada do BC

Durante o segundo dia do Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (CMEP), realizado pela Abecs em São Paulo, agentes do setor afirmaram que há modelos globais que apontam que é possível operar os sistemas de pagamento instantâneo através de estruturas privadas. O da Austrália é um deles: o sistema é operado por um ente privado, que inicialmente tinha o BC local como acionista. Quando o sistema se consolidou, o BC australiano deixou a base.

“Se formos pensar em um aprimoramento, ou temos uma entidade separada, completamente segregada do BC, para cuidar do arranjo, ou pode ser como na Austrália, uma fase de transição, criar um departamento totalmente devotado à operação do Pix, com todos os ‘chinese walls’ que nós conhecemos”, disse a vice-presidente Jurídica e de Relações Governamentais da Cielo, Louangela Bianchini.