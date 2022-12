RIO - O volume de serviços prestados no País encolheu 0,6% em outubro ante setembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após alcançar o pico da série histórica em setembro, o setor mostrou perda de fôlego em outubro, mas ainda não é possível afirmar que haja uma tendência de desaceleração, avaliou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

“Por mais que a gente tenha observado essa disseminação de taxas negativas (...), isso não garante que essa perda de fôlego observada de fato no mês de outubro vá ser observada nos meses subsequentes”, avaliou Lobo.

Na passagem de setembro para outubro, houve retração em três das cinco atividades pesquisadas. Os dados corroboram a perspectiva de perda de tração da atividade econômica no quarto trimestre, em decorrência dos efeitos defasados da política monetária, afirmou a economista sênior da gestora de investimentos AZ Quest, Mirella Hirakawa.

“Por alguns meses, os economistas estavam esperando indícios de desaceleração da atividade que não vieram. Agora eles começam a aparecer com mais força nos dados de setembro e outubro”, disse Hirakawa.

A AZ Quest manteve sua projeção de alta de 3,0% para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022, que incluiu uma queda de 0,2% no quarto trimestre. As previsões, porém, ganharam viés de baixa após a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços.

A economista do C6 Bank Claudia Moreno lembrou que os serviços vinham se beneficiando nos últimos meses da reabertura econômica e do aumento da massa de salários em circulação na economia.

“Serviços que deixaram de ser consumidos lá atrás, no auge da pandemia, voltaram com tudo. Por esse motivo, o segmento estava mostrando uma resiliência maior que a indústria e o comércio ao ambiente de juros altos e desaceleração global da economia”, justificou a Moreno, em comentário. “Daqui para frente, devemos ver o setor de serviços andando de lado ou até contraindo, como ocorreu agora em outubro”, completou.

O destaque negativo em outubro foi a atividade de transportes (-1,8%), com perdas em todos os subsetores investigados, seja por modal (terrestre, -1,0%; aquaviário, -0,6%; aéreo, -10,1%; e armazenagem e correio, -1,2%), seja por tipo de uso (passageiros, -5,5%; e cargas, -2,0%).

As demais quedas ocorreram nas atividades de serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,8%) e de serviços prestados às famílias (-1,5%, interrompendo uma sequência de sete taxas positivas, período em que acumulou um ganho de 10,8%). Na direção oposta, houve avanços em informação e comunicação (0,7%) e outros serviços (2,6%).

“Nos serviços prestados às famílias, nessa atividade sim me parece mais uma acomodação (a queda em outubro)”, opinou Rodrigo Lobo, do IBGE. “O setor de transporte como um todo mostrando disseminação de resultados negativos é um alerta.”

Segundo Lobo, são necessárias mais algumas leituras da pesquisa para observar se o setor de transportes “está mostrando algum tipo de desgaste”.

Setor de serviços inclui bares e restaurantes, entre outros estabelecimentos Foto: Werther Santana/Estadão

O recuo no transporte aéreo especificamente foi provocado por um aumento nos preços das passagens aéreas. Como os demais subsetores também tiveram recuo, ele diz que houve um descolamento do que vinha ocorrendo em meses anteriores, quando os transportes se somavam ao segmento de tecnologia da informação como mola propulsora do bom desempenho dos serviços no País.

“É bom a gente ficar antenado para perceber o comportamento do setor de transporte, para perceber se esse movimento de queda em outubro foi isolado”, ponderou Lobo. “É sinal de alerta essa disseminação de taxas negativas observadas dentro do setor de transportes”, frisou.

Ele lembra que os transportes podem ser beneficiados pela movimentação do comércio decorrente das promoções da Black Friday em novembro. No entanto, as paralisações de estradas pelo País após o segundo turno das eleições presidenciais podem prejudicar o desempenho do setor no mês.

“É importante a gente ficar atento a possíveis impactos (das paralisações) no setor de transportes”, disse o pesquisador do IBGE.

O setor de serviços funcionava em outubro em patamar 10,5% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no Brasil. Os transportes operavam 19,0% acima do nível pré-covid, enquanto os serviços prestados às famílias ainda estavam 6,0% abaixo. Os serviços de informação e comunicação estavam 17,8% acima, e o segmento de outros serviços, 3,5% além. Os serviços profissionais e administrativos estavam 5,8% acima./ COLABOROU MARIANNA GUALTER