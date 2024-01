Governo não trabalha com hipótese de devolução da MP que reonera folha de pagamentos

Apesar da pressão de setores afetados pela revogação da política de desoneração da folha de pagamentos, auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não trabalham com a hipótese de devolução da medida provisória pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Lula e Pacheco se encontraram na noite desta terça-feira, 9, no Palácio do Planalto, e conversaram sobre o assunto.

O presidente do Senado acenou que prefere uma saída negociada para o impasse, que mobiliza os setores afetados e também parlamentares. A devolução é tratada pelos auxiliares de Lula como uma medida drástica. Além disso, o entendimento é o de que “não há base técnica/jurídica para a devolução”, apesar da reclamação dos setores afetados.

Pacheco adiou a decisão para a semana que vem, quando deve se reunir com o ministro Fernando Haddad, que está de férias.

Lula e Pacheco durante sessão de promulgação da reforma tributária Foto: Andre Borges/EFE

Publicada em 29 de dezembro, a medida provisória revogou a política de desoneração da folha de pagamentos, em vigor desde 2011 e que havia sido prorrogada até 2027 por iniciativa do Congresso Nacional.

Em vez disso, o governo instituiu a reoneração gradual, pelos próximos quatro anos, dos 17 setores econômicos atendidos pelo programa. Em vez de serem tributados sobre a receita bruta, com uma alíquota que varia de 1% a 4,5%, eles voltarão a recolher a contribuição patronal sobre os salários dos funcionários. Para mitigar os efeitos da reoneração, o governo determinou que estes setores pagarão uma alíquota menor de contribuição sobre o primeiro salário mínimo dos seus funcionários. O valor é crescente até voltar ao patamar normal, de 20%, em 2028. A vigência da MP começa em 1º de abril.

Antes de conversar com Lula, Pacheco se reuniu com dez líderes partidários do Senado, que majoritariamente apoiaram a rejeição da medida provisória. A alegação é que a desoneração foi aprovada pela Câmara e pelo Senado. Lula chegou a vetar a medida, arguindo a sua inconstitucionalidade, mas o veto foi derrubado em nova votação, em dezembro, com o apoio de ampla maioria de deputados e senadores.

Uma saída aventada pelos parlamentares e também pelos representantes do setor privado é Pacheco convencer Lula a recuar, e o governo retirar a MP, por conta própria, propondo alterações mais moderadas por meio de um projeto de lei. Em troca, receberia o apoio do Senado para que estes projetos sejam tratados de maneira célere.

O acordo é visto como necessário para evitar que o impasse acabe no STF (Supremo Tribunal Federal), como já avisou o Ministério da Fazenda, em caso de derrota na via política. Não interessa aos 17 setores econômicos atendidos pela política nem aos parlamentares que o assunto seja judicializado, o que pode adiar a solução do impasse e inflamar a relação entre os Poderes.

O argumento em defesa de uma saída por meio de projeto de lei é que abrir a tramitação legislativa da MP, ainda que dê protagonismo ao Senado, dará palanque à oposição contra o governo Lula.

Nos bastidores, a Fazenda tem demonstrado abertura para negociar pontos da MP sem abrir mão de arrecadação. Isso porque, na visão da equipe econômica, a MP é necessária para alcançar a meta de déficit fiscal zero neste ano. A MP reduz o custo da desoneração projetado em R$ 16 bilhões neste ano para R$ 6 bilhões.

Após uma reunião na manhã desta quarta, na residência oficial do presidente do Senado, o líder do governo na Casa, Jaques Wagner, disse acreditar que a MP não será devolvida.

“Não trabalho com a hipótese de devolução (da medida provisória). Estamos discutindo pontos mais tensos e o que a gente pode fazer para que (essa MP) se transforme em um novo acordo”, afirmou o líder do governo.

“Ainda não tenho o final das discussões. Mas isso está na mesa de conversas (deixar a MP tramitando e negociá-la com os congressistas). Pode deixar, retirar, editar uma nova, mandar PL ou alguma coisa ser judicializada”, disse Wagner.

O líder do governo no Senado afirmou, ainda, que os diferentes temas da medida provisória podem ser divididos, caso a alternativa escolhida seja encaminhar o assunto por uma nova MP ou por projetos de lei.

“Temos quatro assuntos na MP. A questão dos municípios, a desoneração, a limitação da compensação (tributária) e o fim do Perse. Foram colocados juntos em uma MP para se fechar a agenda fiscal. Podem ser tratados todos juntos ou de forma diferente. É o que estamos conversando”, afirmou.

Adesão de prefeitos contra mudanças

Representantes dos 17 setores afetados pela medida provisória que revogou o benefício da desoneração da folha de pagamentos (veja lista abaixo) buscam agora a adesão de prefeitos na campanha contra a iniciativa. O primeiro apoio que eles pretendem conquistar é do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Ao editar a MP, o governo revogou por completo a desoneração da folha das pequenas prefeituras.

O argumento do Ministério da Fazenda é que o custo da desoneração da folha de pagamentos não consta do Orçamento deste ano. A renúncia fiscal projetada é de R$ 16 bilhões — dos quais R$ 12 bilhões com a desoneração para os 17 setores econômicos e outros R$ 4 bilhões para a extensão do benefício a pequenas prefeituras (com até 142 mil habitantes).

Ainda que a cidade de São Paulo não seja diretamente afetada pela política de desoneração da folha, uma vez que não se enquadra entre os beneficiários da medida, a presidente da Feninfra (Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática), Vivien Suruagy, afirma que os setores afetados são grandes empregadores na capital. Isso, na avaliação dela, deverá mobilizar os líderes de grandes cidades.

“Vamos apresentar a lista das demissões previstas. Você concorda que, para que possamos nos adequar à nova realidade até 1º de abril, teremos que demitir antes?”, disse Suruagy.

Há ainda um componente político particular no caso paulistano. Os deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP), que vão concorrer na disputa em São Paulo, votaram pela manutenção do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a desoneração. “Os setores estão decepcionados com os dois deputados”, disse Suruagy.

Para a equipe econômica, as cidades receberam ajuda federal no ano passado com a antecipação de recursos via FPM (Fundo de Participação dos Municípios) para cobrir a queda na arrecadação. Além disso, com o ressarcimento aos Estados pela desoneração do combustível, em 2022, mais recursos chegaram aos prefeitos. O cálculo é que os prefeitos foram atendidos com cerca de R$ 7 bilhões.

Dessa forma, a intenção é abrir uma negociação paralela, comandada pela Secretaria de Relações Institucionais, do Palácio do Planalto, para descolar os municípios da desoneração.

Paulo Ziulkoski, presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), refuta o entendimento e afirma que as compensações ocorreram em razão de políticas do governo federal que afetaram os municípios, como a isenção do IR para pessoas com renda até dois salários mínimos e do IPI sobre automóveis.

Outros programas, como Mais Médicos e iniciativas na área da educação e da saúde, também oneram as prefeituras sem que haja cobertura federal. Assim, ele afirma que a CNM, que representa os pequenos municípios, trabalha para que a MP seja rejeitada.

“Já enviei mensagem aos prefeitos para que contatem seus senadores e deputados para que a MP seja devolvida. Se não for devolvida, vamos nos mobilizar para derrubá-la”, disse.

Ziulkoski avalia que o melhor cenário, para os municípios, é uma devolução parcial da MP, que invalide a parte sobre a desoneração da folha de pagamentos, mas que mantenha o aumento da arrecadação via compensações tributárias e o fim do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). A receita extra acaba indo também para os municípios.

Os representantes do setor privado vão tentar ainda uma audiência com Rodrigo Pacheco. Nesta quarta-feira, 10, 36 entidades representativas do setor de turismo e eventos se juntaram à pressão contra a MP, devido à extinção do Perse, contida na mesma medida provisória. A Fazenda decidiu acabar com o programa alegando que o programa superou o custo estimado e que precisa de R$ 6 bilhões para bancar parte da desoneração da folha de pagamentos em 2024.

Em carta aberta enviada a Pacheco, o setor pede que o presidente do Senado devolva integralmente a MP, alegando que o Congresso deliberou três vezes em favor do Perse (desde 2020).

“A revogação abrupta deste bem-sucedido programa é despida de urgência, afronta a soberania do Congresso Nacional, a segurança jurídica, repele investimentos e coloca em risco o crescimento do emprego”, diz o comunicado.

