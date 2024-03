Setubal diz que governo estatizante em ‘nada ajuda’ na decisão de investir no Brasil

O presidente da Itaúsa, uma das maiores empresas de investimento da América Latina, Alfredo Setubal, avalia que a interferência do governo em empresas, como na tentativa recente de influenciar a escolha do novo presidente da Vale, em “nada ajuda na tomada de decisão” de investimentos no Brasil, sobretudo do investidor estrangeiro.

PUBLICIDADE “Obviamente que vão considerar isso na sua análise de risco”, disse em conversa com jornalistas nesta terça-feira, 19, para comentar os resultados recordes divulgados pela Itaúsa, com lucro de R$ 14 bilhões em 2023, ajudado, entre outros fatores, pela venda de ações da XP. A vida para o investidor estrangeiro no Brasil é difícil, ressaltou Setubal, citando o Judiciário lento e o governo atual mais “estatizante”. “É um governo com um direcionamento maior de investimentos para o setor público. Isso é levado em consideração pelo conselho de uma empresa internacional que pode investir em qualquer lugar do mundo.”

O CEO da Itaúsa, Alfredo Setubal Foto: Felipe Rau/Estadão

Já para o investidor local, a maior preocupação é a situação fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o CEO da Itaúsa, tem feito um esforço grande para o déficit fiscal ser o menor possível.

“Ao mesmo tempo, vemos a dificuldade de execução que existe, tanto econômica quanto política, para o objetivo de déficit zero”, disse ele. “O grande risco que vejo no Brasil é esse endividamento, esse déficit fiscal meio crônico”, comentou Setubal. O risco é a dívida ir se acumulando, levando a um ambiente de juros altos e desinteresse de investimentos no Brasil.

Sem novo investimento

Pouco antes de falar com jornalistas, em conversa com analistas e investidores, Setubal comentou que a Itaúsa não planeja novos investimentos por enquanto, porque precisaria gerar um retorno muito alto para compensar os juros elevados e o risco. Além do Itaú, a Itaúsa tem em sua carteira a Aegea (saneamento), CCR (rodovias), Copagaz, Dexco (fabricante de material de construção), Alpargatas, Copa Energia e NTS (transportadora de gás natural).

“Apesar da queda dos juros, que pode cair para 9,25%, o risco do Brasil ainda é elevado”, observa o executivo. Para exemplificar a dificuldade de investir, Setubal fez uma conta: os títulos longos do Tesouro, como a NTN-B, que é indexada à inflação, estão com taxas perto dos 6% ao ano, em termos reais. Se adicionar a esse valor um prêmio para o novo investimento, algo em torno 3%, e mais a inflação, perto de 4%, o total seria 13%.

Publicidade

“O investimento precisaria render uma taxa de retorno de 13% ao ano. Nessa conjuntura vemos muita dificuldade de encontrar ativos com esse retorno com a qualidade que a gente esperaria para a Itaúsa fazer um investimento relevante.”

Setubal ressaltou que a Itaúsa é sempre procurada por bancos de investimento e fundos de private equity (que compram participações em empresas), interessados em fazer novos negócios. “Sempre avaliamos”, afirmou. E haveria até espaço para novos investimentos, sobretudo no agronegócio, setor que a Itaúsa ainda não investe e é um dos mais fortes da economia. “A lacuna que temos em nosso portfólio sempre é algo ligado ao setor de agronegócios”, disse Setubal.

Se aparecer uma oportunidade “muito especial” de investimento, a Itaúsa tem espaço para tomar nova dívida para bancar uma aquisição. Mas sem novos investimentos à vista no momento, a estratégia da Itaúsa continua a ser reduzir o endividamento, afirmou Setubal.

Nubank

“Dos bancos digitais, me parece aquele mais bem posicionado do ponto de vista tecnológico, de estratégia, capital, depósitos. Veio para ficar”, disse Setubal a jornalistas ao ser perguntado sobre o Nubank.

PUBLICIDADE O presidente da Itaúsa falou que o ambiente para os grandes bancos tradicionais está mais desafiador, por conta da economia crescendo pouco, o que pesa nas receitas, e o avanço dos bancos digitais. Por isso, a necessidade de investir em tecnologia e cortar custos. Só o Itaú, contou, tem 15 mil pessoas trabalhando em tecnologia e na transformação digital. O Nubank, na visão de Setubal, veio para ficar, já tem uma escala e deve entrar em novas frentes de negócios. “Hoje, em relação aos bancos tradicionais, estamos melhor posicionados, mas eles vão reagir também, já estão reagindo”, disse ele, ressaltando que o Itaú quer se manter como o maior banco privado brasileiro. “Não podemos deixar de reconhecer o bom trabalho que bancos digitais e fintechs têm feito, em termos de bancarização, de produtos e inovação. Temos que ficar atentos.”

Publicidade

Zeragem na XP

A Itaúsa zerou no final do ano passado a participação que tinha na XP, estratégia que começou em 2021. Ao todo, o processo teve um impacto total de R$ 5,2 bilhões nos resultados e R$ 9,6 bilhões no caixa, considerando todas as vendas, disse a diretora financeira da holding, Priscila Grecco, na teleconferência.

Dividendos em alta

Com mais de um milhão de acionistas pessoas físicas, a Itaúsa é uma das maiores pagadoras de dividendos do Brasil — o sexto maior “dividend yield” da Bolsa, segunda Grecco. O indicador mede o rendimento de uma ação apenas com o pagamento de dividendos e o da Itaúsa ficou em 8,4%.

Na segunda, anunciou a distribuição de mais R$ 723 milhões, em valor bruto. Em 2023, os proventos somaram R$ 8 bilhões, um crescimento de 100% em relação ao ano anterior.