Shell usará inteligência artificial para explorar petróleo e gás

A SparkCognition, empresa de soluções de software de inteligência artificial (IA) para negócios, anunciou na quarta-feira, 17, uma colaboração tecnológica com a Shell. O objetivo é acelerar o ritmo de geração de imagens e exploração de petróleo e gás em estruturas subterrâneas usando tecnologia de IA.

Shell utilizará inteligência artificial para a exploração de petróleo Foto: Shaun Curry/AFP

“Ao usar algoritmos avançados de IA para processar grandes quantidades de dados e automatizar a análise, pretendemos melhorar a eficiência e a velocidade dos fluxos de trabalho de exploração, levando ao aumento da produção e maiores taxas de sucesso”, disse a empresa em nota à imprensa.

A parceria faz parte da estratégia mais ampla de transformação digital da Shell. “Estamos empenhados em encontrar maneiras novas e inovadoras de reinventar nossas formas de trabalho de exploração”, disse Gabriel Guerra, vice-presidente de inovação e desempenho da Shell.

Segundo a SparkCognition, a abordagem também pode ser benéfica para outros fins, como exploração em terra, imagens de satélite para padrões climáticos, segurança nacional e avaliação de ameaças.

A SparkCognition disse também, em nota, que a IA generativa para imagens sísmicas pode causar uma mudança positiva no processo de exploração de óleo e gás com implicações amplas, “gerando maior eficiência, menor custo e acentuando as iniciativas de sustentabilidade”.