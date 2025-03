Silveira: o governo anterior errou com a Eletrobras, não podemos fazer isso com a Cemig

Silveira também comentou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País (de 3,4% em 2024) tem surpreendido análises pessimistas — e se dirigiu ao governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que havia discursado minutos antes. “O Brasil está crescendo, sim, e não vamos ceder à especulação de poucos”, disse.

Zema disse que sua gestão tem trabalhado mais como “plantadora de eucaliptos do que de milho e soja”, no sentido de que suas ações devem gerar frutos para seus sucessores. Ele disse que assumiu um Estado falido e que, hoje, a unidade federativa gasta menos do que ganha.