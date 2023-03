Tebet: comunicado do Copom saiu com tom errado e foi recado equivocado para equipe econômica

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), defendeu nesta segunda-feira, 27, que o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) da última quarta-feira apresentou um tom “errado” e trouxe um recado equivocado para a equipe econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Quero repisar a questão de ter achado que o documento saiu no tom errado. Como é um documento político, eu tenho a liberdade de me posicionar sobre ele. Acho a discussão sobre o assunto saudável, temos que quebrar tabus”, afirmou Tebet durante o evento Arko Conference 2023.

Simone Tebet (MDB) defendeu que o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) da última quarta-feira apresentou um tom “errado" Foto: Edu Andrade/Ascom/MF

A ministra também avaliou que o colegiado “esticou a corda” no texto e que trouxe uma sinalização que ela considerou errada. “Quando o Copom vêm dizendo que ‘não exitaremos em’ no texto do comunicado, pode até ter querido sinalizar para o mercado de que são independentes, de que não vão ceder ao jogo político, mas, acredito que não precisavam ter esticado a corda como esticaram porque também mandaram um recado equivocado, a meu ver, para a equipe econômica e para o núcleo político ou para a política brasileira”, afirmou a ministra.

Tebet disse ainda que comentou o tema com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, com quem disse ter uma “boa relação”. “Respeito o presidente do BC e fiz esse comentário a ele, e ele comentou assim: “Simone, sempre foi assim”e “esse sempre foi assim”não me agrada, porque se sempre foi assim, em determinado momento, não deve ser assim”, disse.