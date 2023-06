‘Há sinalização clara de boa parte da diretoria do BC que risco fiscal está afastado’, diz Haddad

BRASÍLIA - Após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) revelar hoje que a maioria dos diretores do Banco Central queria sinalizar o início de um corte moderado de juros na próxima reunião, em agosto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que o documento deixa claro que o governo está no caminho certo com as medidas fiscais que vem sendo adotadas.

Ministro da Fazenda afirmou que o governo está no caminho certo após divulgação da ata do Copom nesta terça-feira, 27 Foto: Wilton Junior/Estadão

“Há uma sinalização clara de boa parte da diretoria de que os efeitos de uma taxa de juros elevada produziram os resultados e de que o risco fiscal está afastado. Isso é o mais importante. O Brasil está em uma trajetória fiscal sustentável e, portanto, a harmonização da política fiscal com a monetária deve acontecer brevemente”, afirmou o ministro.

Haddad destacou que o item 19 da ata é o “mais importante” para a equipe econômica. Nesse parágrafo, o Copom destacou que a avaliação predominante do colegiado foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião.

Já um grupo minoritário do Copom preferiu manter a cautela até observar maior reancoragem das expectativas longas e acumular mais evidências de desinflação nos componentes mais sensíveis ao ciclo. “Penso que há um consenso em relação à trajetória próxima das taxas de juros. Ficou claro que estamos no caminho certo e eu penso que é preciso, em virtude da desaceleração de crédito acentuada no Brasil, considerar o esforço do governo”, acrescentou Haddad.