Sistema de ‘valores a receber’ do BC tem fila virtual de 300 mil pessoas e mais de 2 horas de espera

BRASÍLIA - O Sistema Valores a Receber (SVR) voltou a funcionar nesta terça-feira, 7, mas a fila para acessar a plataforma e ter acesso aos recursos que os cidadãos têm direito a receber está enorme. Segundo o Banco Central, às 10h11, haviam mais de 300 mil pessoas esperando para saber qual o montante têm “esquecido” nos bancos. Nas redes sociais, a reclamação dos usuários era de que a previsão era de uma demora de mais duas horas na fila. O BC informou, contudo, que a fila está andando rápido.

Banco Central abriu acesso ao Sistema Valores a Receber (SVR) nesta terça-feira de manhã. Foto: André Dusek/Estadão

Na primeira fase do SVR, no início de 2022, o site do BC chegou a sair do ar com a alta demanda da população para acessar seus valores esquecidos em meio à economia fraca e à inflação elevada. Depois, o BC criou um site dedicado para o sistema.

Fila do dinheiro esquecido no Banco Central registrou cerca de 300 mil pessoas. Foto: Reprodução de tela/Site do Banco Central do Brasil

O SVR foi reaberto hoje, às 10h. Nesta nova fase, a autarquia calcula que R$ 6 bilhões podem ser devolvidos. Após aguardarem horas na fila, no entanto, usuários também relataram nas redes que descobriram ter apenas centavos a receber pelo sistema.

A ansiedade de ficar dando F5 e entrar em uma fila de 2 horas pra sacar 23 centavos em valores a receber. pic.twitter.com/3lKPS0818D — Paulo Victor (@pvictorprs) March 7, 2023

Dados de janeiro do Banco Central já mostravam que a maior parte dos beneficiários dos mais de R$ 6 bilhões a serem devolvidos tinham menos de R$ 10 para receber.

Vergonha @BancoCentralBR 😪



Isso tudo pra resgatar 0,10 centavos kkkk ninguém merece



Valores a receber | dinheiro esquecido | SVR pic.twitter.com/OGL3PK1ZYR — Edu (@eduardoalcn) March 7, 2023

No Twitter, por exemplo, os usuários aproveitaram para fazer piada com a situação.

Meus planos antes de descobrir que só tinha 0,72 centavos em valores a receber esquecidos #dinheiroesquecido #valoresareceber pic.twitter.com/8BKci7c6AE — Ciro Rocha (@CiroDaCostaRoc2) March 7, 2023

Desde o dia 28 de fevereiro, a população já pode consultar se tem valores a receber. Do dia 28 até ontem, já foram 23,8 milhões de acessos, 6,9 milhões (29%) com resultados positivos e 16,8 milhões (71%) com resultados negativos. O BC alerta, contudo, que os números podem ter duplicidade, uma vez que o sistema contabiliza o mesmo CPF toda vez que há uma consulta.