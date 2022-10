Site gov.br fica fora do ar e impede acesso a serviços como Meu INSS, ConecteSUS e Carteira Digital

BRASÍLIA - O site gov.br, do governo federal, vem enfrentando instabilidades nesta semana e está fora do ar nesta terça-feira, 25. Ao tentar acessar a plataforma, o usuário é informado de que a página está em manutenção. A instabilidade afeta serviços e canais que dependem do acesso com login e senha pelo sistema gov.br, como Meu INSS, ConecteSUS e a Carteira de Trabalho Digital.

Pelo Meu INSS, por exemplo, é possível entrar com o pedido de aposentadoria, além de agendar e consultar perícias de benefícios previdenciários e assistenciais, como Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“Nestas ocasiões, o segurado fica sem saber o que fazer para garantir a data de requerimento de um benefício ou simplesmente cumprir um prazo estipulado pelo INSS para apresentação de um documento”, afirma em nota o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).

A Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo afirmou em seu perfil no Instagram que a plataforma gov.br está instável há dois dias por um “possível incidente de segurança”. “A OAB está atenta e já cobrou providências que estão sendo tomadas”, afirmou a instituição.

A reportagem procurou o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) – estatal que presta serviços de tecnologia ao governo federal –, o Ministério do Trabalho e Previdência, o INSS e a Receita Federal sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta.

Publicidade

O que fazer?

Em casos de indisponibilidade de sistema que impeça a realização de qualquer serviço, o IBDP aconselha que o usuário tire fotos ou prints das informações na tela de seu computador ou celular e que faça uma reclamação na ouvidoria (falabr.cgu.gov.br), guardando o número de protocolo para posterior apresentação.

“Também é importante que o interessado tente abrir uma tarefa do requerimento desejado pelo telefone 135, para posteriormente juntar à documentação necessária quando o sistema estiver disponível. Assim, pelo menos não perderia a DER (Data de Entrada no Requerimento)”, explica Paulo Bacelar, diretor de processo administrativo do IBDP.