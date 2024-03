Situação fiscal é muito ruim, mas Brasil está em um caminho melhor, diz Stuhlberger

O fundador e presidente da gestora de recursos Verde Asset, Luis Stuhlberger, classificou a situação fiscal do Brasil como “muito ruim”, mas que, apesar disso, a economia local está em um caminho melhor devido a um conjunto de outros fatores.

PUBLICIDADE “A situação fiscal é muito ruim pelo que aconteceu nos últimos três anos. O teto de gastos foi destruído, em parte, por Bolsonaro, em parte, por Lula”, declarou Stuhlberger, ao participar de evento organizado pela Hedge Investments, de André Freitas. Stuhlberger observou que o governo deixou de arrecadar em torno de R$ 40 bilhões depois de zerar a Cide dos combustíveis no governo anterior, medida que foi mantida pelo atual governo.

Já em termos de gastos, o volume de dispêndios está quase R$ 300 bilhões acima do teto extinto, citou. A maior parte do gasto decorreu da elevação do Bolsa Família, entre outros pontos, como o pagamento obrigatório de precatórios.

Luis Stuhlberger, presidente da gestora de recursos Verde Asset

“Dito isso, tem também boas notícias”, ponderou o presidente da Verde. Ele apontou que o volume de arrecadação tem crescido por conta de um desempenho do PIB acima do originalmente esperado.

Para este ano, ele também disse esperar que o crescimento do PIB surpreenda positivamente. “Dá para prever, tranquilamente, PIB de, no mínimo, 2,5%, eventualmente sendo maior que isso”, afirmou.

Stuhlberger disse ainda que as reformas estruturais feitas desde o governo de Michel Temer ampliaram o PIB potencial em cerca de 2,2%. “Isso é uma boa notícia. Poderíamos crescer mais, teoricamente, sem subir Selic”, observou. As reformas ajudaram a fazer a taxa de equilíbrio para a situação de desemprego baixar de 7,5% para cerca de 7%. “É um número muito alto, mas melhor.”

“O Brasil está em um caminho melhor. Apesar do fiscal ruim, o País tem uma parte cambial muito boa”, emendou, citando aspectos como a balança comercial favorável e o fato de o País ser credor em dólar, não devedor.

Meta de inflação irrealista

Stuhlberger avaliou que a meta de inflação de 3% para o País nos próximos anos é irrealista. No ano passado, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu manter as metas de inflação até 2026 no patamar de 3%. A medida, segundo Stuhlberger, foi uma vitória do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas causou surpresa.

“Está extremamente otimista e irrealista”, afirmou, citando haver um processo de expansão de gastos e oferta de crédito na cartilha do governo Lula, com potencial de impacto no comportamento da inflação.

“É muito difícil ter inflação estrutural menor que 4% a 4,5%. Este ano estamos bem. Ano que vem estamos beirando 4%”, afirmou Stuhlberger.

Ele estimou que a tendência é a inflação ficar acima do centro da meta, mas dentro da banda de tolerância, o que é algo positivo dado o histórico de inflação alta do País. “É uma conquista muito grande”, emendou. O gestor ainda disse não acreditar em espaço para rediscussão de metas de inflação neste momento.

Ações de empresas brasileiras

O fundador da Verde Asset apontou que as ações de empresas brasileiras estão relativamente baratas em meio ao cenário de saída do capital estrangeiro, o que abre oportunidades de compras.

“Normalmente, os sinais de Bolsa cara são um monte de IPOs. Agora, não está acontecendo nada. Nem IPO nem follow-on. E tem gringo saindo. Então, tem todos os sinais de ‘buying opportunity’ (oportunidade de compra)”, afirmou.

Stuhlberger citou que a saída de capital estrangeiro da Bolsa neste ano está em cerca de R$ 25 bilhões, mas que não sabe explicar as razões para essa debandada. “O investidor estrangeiro geralmente sabe comprar no contrafluxo, sabe comprar na baixa. Mas isso não está acontecendo neste ano, e eu não sei explicar o motivo”, comentou.

Para ele, as movimentações de caráter intervencionista do presidente Lula na Vale e na Petrobras podem ter influenciado negativamente investidores e contribuído para aumentar o prêmio de risco das ações (depreciar os papéis), embora não esteja claro qual o potencial de tais movimentações se concretizarem.

“Quando o presidente Lula fala é ‘signal ou é noise’ (sinal de fato ou só ruído)?”, questionou Stuhlberger. “Quando pegamos a condução da política do Haddad (Fernando Haddad, ministro da Fazenda), você pode interpretar isso como ‘noise’, ou como ‘buying opportunity’”, ponderou.