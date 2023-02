Como funciona a administração de sociedades anônimas por estrangeiros; leia o artigo

O Brasil ofereceu, durante 2022, condições legislativas favoráveis para a retomada da economia, especialmente com os recursos e capitais estrangeiros. Investidores e empresas estrangeiras puderam abrir novos negócios, assim como expandiram suas atividades em nosso País, aproveitando potencialidades existentes (grande mercado consumidor, valorização do dólar, diminuição das burocracias e incentivos tributários). Foi anunciado, no início de 2023, que a bolsa de valores (B3) registrou um recorde na entrada de investimentos estrangeiros, superior a R$ 100 bilhões.

Logo, estrangeiros buscam assessoria jurídica para estruturar seus negócios, a fim de permitir maior proteção do capital. Aqui as Sociedades Anônimas (S.As.) ganham destaque, pois se viabilizou um controle mais efetivo da gestão dos negócios por acionistas não residentes.

A Lei das S.A. (LSA) recebeu modificações com o Marco Legal das Startups (Lei 14.195/2021), passando a autorizar a administração das companhias por diretores residentes ou domiciliados no exterior, algo anteriormente concedido apenas aos conselheiros de administração.

Sociedades Anônimas (S.As.) viabilizaram um controle mais efetivo da gestão dos negócios por acionistas não residentes Foto: Felipe Rau/Estadão

O artigo 146 da LSA não permitia a nomeação de diretores não residentes. Com a nova redação, tal restrição foi suprimida. Além disso, o emprego da adequada terminologia “administrador residente ou domiciliado no exterior” permite afirmar que estão contemplados no aludido critério legal tanto os cargos de conselheiros quanto diretores, conforme o artigo 145.

Ainda, para conferir maior segurança ao assunto, o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei) emitiu a Instrução Normativa n.º 112/2022, que em seu artigo 13 expõe: “No caso de nomeação de brasileiro ou estrangeiro não residente no Brasil para cargo de administrador (membro do conselho de administração ou da diretoria) em sociedade anônima, a posse ficará condicionada à constituição de representante residente no País, nos termos do § 2.º, do art. 146, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976″. Tal entendimento também passou a ser aplicável para sociedades limitadas, inclusive as de grande porte.

O representante legal deve ter o poder para receber citações por no mínimo três anos após o encerramento da gestão. No caso de empresas de capital aberto, deve-se conceder poderes para atuação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

São avanços notáveis que refletem as demandas societárias do mercado de capitais, cuja pujança ainda depende de investimento estrangeiro para se solidificar.

* São, respectivamente, sócio do escritório Passinato & Graebin; e sócio do escritório Passinato & Graebin e professor de M&A e Arbitragem