Soft skills e formação humanística são essenciais na era da IA

Bootcamp Belavista foi organizado com o objetivo de preparar os estudantes para a transição entre o ensino médio e a vida acadêmica. Foto: Faculdade Belavista

O avanço da inteligência artificial (IA) transforma o mercado de trabalho e impõe um novo paradigma para os profissionais do futuro. No entanto, a capacidade das máquinas de realizar análises complexas e automatizar tarefas traz, a cada um, o desafio de encontrar as habilidades exclusivamente humanas que permanecerão indispensáveis.

Segundo um estudo da McKinsey & Company, até 2030 a demanda por competências como pensamento crítico, resolução de problemas complexos e inteligência emocional crescerá 26%. Um levantamento da PwC confirma essa tendência e pontua que, além das habilidades técnicas, profissionais precisarão dominar habilidades interpessoais para se destacar. Além disso, a capacidade de liderar, negociar e tomar decisões embasadas em princípios éticos será determinante para o sucesso profissional.

No centro dessa transformação, instituições acadêmicas e especialistas apontam um caminho: fortalecer a formação humanística e as chamadas soft skills — habilidades comportamentais, emocionais e sociais que são desenvolvidas ao longo da vida. Dessa forma, os profissionais do futuro dominarão as ferramentas tecnológicas, assim como saberão usá-las com discernimento e responsabilidade.

Juan Cianciardo, professor catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Navarra: “Jovens enfrentam dificuldades para lidar com fracassos e imprevistos e, muitas vezes, desistem rapidamente diante de obstáculos.” Foto: Faculdade Belavista

Os desafios da nova geração

O trajeto de mudança exige dedicação, pois, como alerta Juan Cianciardo, professor catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Navarra, a humanidade enfrenta dois pontos de atenção: fragilidade emocional e distração excessiva. “A nova geração cresceu em uma sociedade que prioriza a segurança e a proteção excessiva, o que a tornou menos resiliente. E mais: vivemos em um contexto de constantes distrações digitais que prejudica a capacidade de foco e aprendizado aprofundado”, observa.

Essa vulnerabilidade, acredita Cianciardo, se reflete no ambiente acadêmico e profissional. “Jovens enfrentam dificuldades para lidar com fracassos e imprevistos e, muitas vezes, desistem rapidamente diante de obstáculos”, diz. Segundo o professor, fortalecer as capacidades passa pelo resgate da interioridade, pela formação crítica proporcionada pela leitura e pelo debate filosófico.

Nesse sentido, Eduardo Souza, professor-associado de Economia da Universidade de Toronto, reforça a importância de uma formação ampla e estruturada para lidar com os desafios contemporâneos. “A teoria econômica não é intuitiva. Muitas políticas falham por ignorância dos efeitos indiretos, e isso é algo que precisa ser compreendido”, diz. “A formação de virtudes, como a integridade pessoal, é essencial. Precisamos de profissionais que saibam olhar para os dados e tomar decisões com base neles, e não apenas em opiniões”, completa Souza.

As reflexões de Cianciardo e Souza foram compartilhadas com os novos alunos da Faculdade Belavista, em São Paulo, durante um evento de recepção, em fevereiro deste ano. O Bootcamp Belavista foi organizado com o objetivo de preparar os estudantes para a transição entre o ensino médio e a vida acadêmica. Durante uma semana, os recém-admitidos acompanharam palestras e refletiram em uma jornada de aprendizado e crescimento.

Na visão do professor Cesar Bullara, do Ise Business School, as competências relacionadas com emoções é um dos principais diferenciais nos dias de hoje no mercado de trabalho. Foto: Faculdade Belavista

A inteligência emocional como diferencial A preocupação com a formação integral dos alunos está presente em todo o período de estudo da instituição, que oferece cursos de Direito e Economia. A formação humanística integrada ao Core Curriculum, com disciplinas como Filosofia, Antropologia, Ética e Literatura, forma uma grade que auxilia no desenvolvimento da inteligência emocional.

Na visão do professor Cesar Bullara, diretor do Departamento de Gestão de Pessoas e professor de Ética nos Negócios do Ise Business School, esse conjunto de competências relacionadas a lidar com emoções é justamente um dos principais diferenciais nos dias de hoje no mercado de trabalho. “Não se trata apenas de controlar emoções, mas de dar a proporção adequada conforme cada situação. A virtude, segundo Aristóteles, está no equilíbrio”, explica.

No ambiente corporativo, essa capacidade é essencial já que, em um mundo em que a IA pode executar tarefas técnicas com eficiência, são os aspectos humanos que diferenciam um profissional. “Uma IA pode processar informações rapidamente, mas apenas uma pessoa deve decidir como aplicá-las”, enfatiza.

O papel da formação humanística

Renato Moraes, coordenador de Humanidades da Faculdade Belavista, entende que uma abordagem ampla de mundo prepara os alunos para as dificuldades que vão além da técnica. “Ao estudar grandes pensadores e debater dilemas morais, o estudante desenvolve senso crítico e aprende a enxergar o impacto das suas decisões”, aponta.

Eduardo Souza, professor-associado de Economia da Universidade de Toronto: “A teoria econômica não é intuitiva. Muitas políticas falham por ignorância dos efeitos indiretos, e isso é algo que precisa ser compreendido.” Foto: Faculdade Belavista

O conhecimento humanístico também ajuda a compreender questões éticas ligadas à tecnologia. Moraes destaca que a IA pode reproduzir vieses e tomar decisões com base em padrões algorítmicos que nem sempre consideram a justiça social, por exemplo. “A tecnologia não pensa, apenas processa. Para que possamos utilizá-la de forma benéfica, os profissionais precisam de formação humanística sólida e devem aprender a questionar criticamente esses padrões”, ressalta.

Como sintetiza o professor Bullara: “Precisamos formar pessoas e não robôs. A formação humanística vai fazer o profissional do futuro compreender sua responsabilidade e seu papel na construção de uma sociedade mais justa e consciente”.