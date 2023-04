Solatio anuncia investimento de R$ 8,5 bilhões em parque solar de 2,5 GW no Mato Grosso do Sul

O grupo espanhol Solatio Energia anunciou o investimento de R$ 8,5 bilhões em uma fazenda solar com 3,5 mil hectares de painéis solares e capacidade de 2,5 gigawatts (GW) no Mato Grosso do Sul. O empreendimento será o maior de geração fotovoltaica do MS, informou o governo do Estado.

De acordo com o presidente da companhia, Pedro Vaquer, a empresa tem um contrato para início da geração em janeiro de 2025. As obras para instalação das placas serão iniciadas em setembro deste ano.

“O conjunto de placas em Cassilândia será conectado à estação de Chapadão do Sul, e o de Paranaíba se conecta com a estação de Inocência”, explicou durante reunião com o governador sul-mato-grossense, Eduardo Riedel (PSDB), em evento realizado em Campo Grande.

Solatio Energia vai investir R$ 8,5 bilhões em uma fazenda solar com 3,5 mil hectares de painéis solares. Foto: Felipe Rau/Estadão

Vaquer informou ainda que o empreendimento tem parceria da Tradener, que fará a comercialização da energia gerada no mercado livre.