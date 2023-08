SpaceX, de Elon Musk, lucra US$ 55 milhões no 1º tri, após 2 anos de prejuízo

A SpaceX, empresa de Elon Musk, gerou US$ 55 milhões (cerca de R$ 273,05 milhões, na cotação atual) de lucro e US$ 1,5 bilhão em receita no primeiro trimestre de 2023, de acordo com documentos vistos pelo The Wall Street Journal. A SpaceX é uma empresa de capital fechado e não costuma revelar detalhes financeiros.

Os pequenos ganhos ocorreram após dois anos de perdas significativas, mas cada vez menores, na SpaceX. Em 2022, a companhia reportou US$ 4,6 bilhões de receita e prejuízo de US$ 559 milhões.

Os documentos também mostram que a SpaceX vendeu suas participações em Bitcoin. A companhia registrou que possuía um total de US$ 373 em Bitcoins em 2022 e 2021, segundo os papéis.

A SpaceX gerou US$2 bilhões em capital por meio da emissão de ações no ano passado, um aumento em relação aos US$1,5 bilhões de 2021. A empresa está avaliada em cerca de US$150 bilhões após uma venda de ações para os funcionários em junho, segundo a Dow Jones.

Os resultados foram beneficiados por várias ações. A empresa aumentou os preços das missões do foguete Falcon e elevou os preços do Starlink para assinantes residenciais nos EUA em 2022. Em abril, a SpaceX aumentou o preço dos serviços do Starlink em 9%, chegando a US$120 por mês para clientes residenciais em áreas com capacidade limitada de internet, de acordo com a Dow Jones.