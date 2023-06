País em crise cria feriado bancário de cinco dias para reestruturar dívida interna

O Sri Lanka poupará os bancos de fazerem parte de seu plano local de reestruturação da dívida devido ao possível impacto nos depósitos, enquanto a maior parte do fardo será compartilhada pelo Banco Central e pelos fundos de aposentadoria, disseram autoridades locais na quinta-feira, 29. O governo anunciou um feriado bancário até a próxima semana para evitar qualquer corrida aos bancos desencadeada pela especulação. Segundo a BBC, o feriado começa nesta quinta e terá cinco dias.

O Gabinete do Sri Lanka aprovou um dia antes um plano para reestruturar quase metade de sua dívida local de US$ 42,1 bilhões após um acordo de resgate com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Uma sessão especial do Parlamento foi convocada para sábado para buscar a aprovação do plano.

O chefe do Banco Central, Nandalal Weerasinghe, disse que os títulos do tesouro de propriedade do banco serão convertidos em bonds do tesouro com prazo de vencimento mais longo e o mesmo foi proposto aos fundos de aposentadoria. Se esses fundos não estiverem dispostos a fazer parte do plano, eles podem ter de pagar um imposto de 30% em vez do tratamento especial de 14% em vigor agora.

O Sri Lanka também está buscando reduzir quase US$ 17 bilhões de sua dívida externa de US$ 41,5 bilhões por meio de reestruturação.

O país asiático anunciou no ano passado que estava suspendendo o pagamento de empréstimos estrangeiros devido a uma grave crise cambial desencadeada pela pandemia de covid-19, empréstimos excessivos do governo e esforços do banco central para estabilizar a rupia do Sri Lanka com escassas reservas estrangeiras.

O Sri Lanka buscou o apoio do FMI, que aprovou um pacote de resgate em março, por meio do qual US$ 3 bilhões serão desembolsados em etapas.

A crise econômica do Sri Lanka, a pior de sua história, causou grande escassez de alimentos, remédios, combustível, gás de cozinha e eletricidade no ano passado. Isso levou a protestos de rua em massa que forçaram o presidente Gotabaya Rajapaksa a fugir do país e renunciar.

Presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, falando ao Parlamento em agosto de 2020; ele foi forçado a fugir do país e renunciar. Foto: Chamila Karunarathne/EFE/EPA

Enquanto isso, o Banco Mundial anunciou na quinta-feira que seus diretores aprovaram US$ 700 milhões em financiamento para projetos do Sri Lanka de estabilidade econômica e apoio aos pobres e vulneráveis.

Do fundo aprovado, US$ 500 milhões apoiarão reformas que ajudam a melhorar a governança econômica e aumentar o crescimento e a competitividade. Ele fornecerá apoio orçamentário em duas parcelas iguais contra ações anteriores acordadas, disse o banco em um comunicado. Os outros US$ 200 milhões visam apoiar o Sri Lanka no fornecimento de renda e oportunidades de subsistência mais bem direcionadas aos pobres e vulneráveis e na melhoria do sistema de proteção social. / AP