A rede de cafeterias norte-americana Starbucks anunciou nesta terça-feira, 19, a inauguração do Coffee Innovation Park (Parque de Inovação do Café, em tradução livre), na China. A instalação, que servirá como centro de fabricação e distribuição de seus insumos no país, recebeu um investimento de 1,5 bilhão de yens (cerca de R$ 1 bilhão).

Desde o anúncio inicial parque de inovação em março de 2020, a Starbucks fez duas rodadas adicionais de investimentos, tornando o projeto o maior investimento em qualquer centro de fabricação e distribuição de café da marca fora dos Estados Unidos.

O diferencial desta instalação, segundo a empresa, é uma distribuição de café mais eficiente e sustentável, com “reduções significativas” no consumo de energia e nas emissões de carbono durante a torrefação.

“Eu não poderia estar mais orgulhoso do pensamento visionário da seleção chinesa. Sendo o maior e mais rápido mercado internacional da Starbucks, continuaremos a aprofundar o nosso investimento e a reforçar o nosso compromisso inabalável a longo prazo com o mercado da China”, disse Laxman Narasimhan, CEO da Starbucks Coffee Company.

Localizado na cidade de Kunshan, a uma hora de Xangai, o centro de 80 mil metros quadrados importa grãos verdes de arábica provenientes de mais de 30 países para torrar, embalar, armazenar e distribuir. O local ainda contará com visitação aberta ao público, que poderá acompanhar a jornada de produção da bebida e fazer um “treinamento relacionado ao café”, segundo a empresa.

Instalação, que servirá como centro de fabricação e distribuição de seus insumos no país, recebeu um investimento de 1,5 bilhão de yens (cerca de R$ 1 bilhão). Foto: Divulgação/Starbucks

O café recém-torrado será entregue nas lojas Starbucks em todo o mercado a partir do Parque de Inovação do Café, que servirá como centro da rede de distribuição da marca na China, abastecendo diretamente as lojas da região.