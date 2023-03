Startup de transporte criada em Cuiabá foca em público acima dos 60 anos

Durante dois anos, a contadora Ivonete Guarino dedicou todos os cuidados à sogra, que sofria as duras consequências da doença de Alzheimer, até o estágio final do transtorno degenerativo. Nesse período, ela presenciou as dificuldades de outros idosos que precisavam manter uma rotina de consultas e exames médicos, e, em alguns casos, não tinham a companhia de um filho, de um neto ou de um cuidador à disposição. Foi ali que começou a perceber que poderia oferecer seu apoio àquele público.

“Sempre me incomodei muito em como a sociedade se relaciona com os idosos. Em um processo de autoconhecimento, eu percebi que a dignidade do outro é muito importante para mim, e a pessoa idosa tem a sua dignidade ferida todos os dias por todos, inclusive pelos filhos, às vezes por desinformação ou pelos nossos preconceitos”, comenta.

Além da experiência adquirida durante aquela fase desafiadora, Ivonete já tinha a familiaridade com o empreendedorismo que a ajudaria na empreitada. Ela havia sido revendedora de cosméticos durante 15 anos até passar a dedicar esforços para formular um serviço que gerasse qualidade de vida ao seu público-alvo, em 2019. “Eu queria algo que estivesse alinhado aos meus valores pessoais”.

Após um momento de reflexão durante uma consulta com uma psicóloga, a contadora de 35 anos idealizou a Vô Contigo, uma empresa de impacto social especializada no transporte de pessoas acima de 60 anos para suas atividades de rotina. A mobtech atende clientes de Cuiabá (MT) e região metropolitana.

Antes de pôr a ideia em prática, a empreendedora colocou a mão no volante para testar se haveria demanda para a empresa. Ela conta que, para isso, passou a dirigir para o público idoso com o objetivo de compreender dois pontos: as barreiras de mobilidade para as pessoas 60+ e também os desafios dos motoristas que trabalham por horas ininterruptas em aplicativos. A partir de 2020, o negócio passou por cinco acelerações e ganhou as ruas mato-grossenses.

A empreendedora de Cuiabá Ivonete Guarino fundou a Vô Contigo, uma mobtech de impacto social focada no público 60+ Foto: Rogério Florentino/Estadão

Atendimento

Para ter acesso aos serviços, o interessado pode contratar corridas avulsas por R$29, para deslocamentos pontuais, ou pagar por planos mensais, que custam a partir de R$400. “O pacote mensal é o produto favorito dos clientes. Ele é indicado para as pessoas idosas que têm uma rotina, como pilates e hemodiálise. “, explica, acrescentando que a empresa também gerencia as agendas de compromissos para que o passageiro não precise enviar lembretes.

Os condutores dos veículos são orientados a respeitar eventuais limitações de mobilidade dos clientes e também a ajudá-los na retirada de sacolas ou bagagens pesadas dos carros. Nos dois tipos de pacote, é possível também adicionar ao serviço a função de concierge - a R$40 por hora -, na qual o motorista também acompanha o cliente no supermercado durante as compras ou mesmo nas consultas médicas. O contato, tanto para cadastramento do condutor quanto para comunicação com o usuário, é feito via WhatsApp.

De malas prontas para uma temporada em SP, Ivonete agora busca ferramentas para aperfeiçoar e ampliar o negócio. Por enquanto, mantém o objetivo de tornar o atendimento humanizado com as estratégias que deram certo até agora, como a manutenção de um só motorista para o mesmo cliente, de modo a criar um ambiente afetivo e gerar vínculos. “Algumas pessoas nos chamam de ‘passaporte da liberdade’. E o nosso objetivo no final do dia é, de fato, entregar liberdade e qualidade de vida para a pessoa idosa”.