Startup usa o rap para ensinar sobre economia para jovens da periferia de SP

Criada na periferia de Taboão da Serra (SP), Gabriela Chaves, de 28 anos, descobriu no curso de economia a resposta para muitas das inquietações que sentia ao observar as desigualdades sociais ao seu redor. O ingresso na universidade veio mediante uma bolsa do ProUni, em 2012, e acabou ampliando a percepção dos contrastes socioeconômicos para a então estudante – que era uma das três únicas mulheres negras da turma de cerca de 50 alunos. Ela sentiu ali o primeiro desejo de ser uma agente de multiplicação daqueles conhecimentos que estavam ainda muito restritos.

Educação financeira promove transformação social, diz Gabriela Chaves, fundadora da startup No Front Foto: Breno Melo

“Eu via que, quando eu voltava para casa, os assuntos ainda eram dívidas, parcelamentos, juros sendo pagos. Comecei a pensar em como conversar com as pessoas sobre esses temas de uma forma que elas entendessem que a economia é algo para todo mundo”, conta Gabriela.

Já formada, a economista chegou a trabalhar no mercado financeiro, mas diz ter percebido outra dimensão da desigualdade: por ser uma mulher, não teve seu trabalho valorizado. “Eu ganhava menos do que um homem branco na mesma posição”, lembra. A mudança foi o estopim para colocar em prática um projeto de acesso à educação financeira.

Edutech

Assim, Gabriela fundou em 2018 a NoFront - Empoderamento Financeiro, uma edutech voltada para auxiliar a população negra e moradora em periferia a administrar seu dinheiro. Com formações presenciais itinerantes nas comunidades ou via atividades na internet, a empresa de impacto social já orientou mais de 6 mil pessoas. Mais de 70% das turmas são formadas por mulheres.

O diferencial da plataforma é utilizar o universo do rap na metodologia de ensino. A estratégia de usar o gênero musical como referência tem o objetivo de aproximar o público-alvo das discussões financeiras. “O rap estabelece uma base central para que a gente pense a questão econômica. A gente vai usar músicas, videoclipes, reflexões, sobretudo a partir da obra do grupo Racionais MC’s, para pensar o ecossistema econômico a partir de uma perspectiva periférica.”

Ao longo do tempo, a NoFront passou a atuar em três segmentos: no atendimento a pessoas físicas e microempreendedores; no trabalho junto às empresas que buscam formações de educação financeira para seus funcionários; e, por fim, na capacitação para a sociedade civil.

Para a jovem moradora de Taboão da Serra, a metodologia que idealizou há cinco anos traz a periferia para o centro da discussão econômica, promovendo a autonomia a partir do conhecimento em finanças. “Quando a gente dá a ferramenta para que uma mulher negra, mãe solo, periférica entenda como gerir seu dinheiro e sair das dívidas, a gente está promovendo uma transformação social.