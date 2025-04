Os embargos de declaração tiveram voto vencido em julgamento realizado em fevereiro deste ano, em análise virtual. Segundo a decisão, eles foram rejeitados e foi determinada a certificação do trânsito em julgado do primeiro acórdão, do dia 31 de março de 2024. O que será julgado agora é um recurso dos embargos, que tentam reverter a decisão de fevereiro último.

Especificamente, o recurso questiona a decisão do STF de março de 2024, referendada na rejeição dos embargos em fevereiro, que negou a possibilidade de aplicar a “revisão da vida toda” no cálculo dos benefícios previdenciários. A decisão anulou uma interpretação anterior que permitia tal recálculo, baseando-se na regra de transição do fator previdenciário estabelecida pela Lei 9.876/1999.