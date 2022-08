Luis Stuhlberger vê risco de ‘república das bananas’ com vitória apertada de Lula nas eleições

Sócio da Verde Asset Management, o megainvestidor Luis Stuhlberger disse nesta quarta-feira, 3, que não sabe como embutir nos preços dos ativos o risco de Lula ganhar as eleições presidenciais com uma pequena vantagem em relação a Jair Bolsonaro, o que pode gerar contestação do resultado. “Seria um risco de Banana Republic (república das bananas)”, afirmou o gestor durante debate no evento Expert XP.

Stuhlberger afirma que Lula vai 'gastar mais' caso seja eleito Foto: Iara Morselli/Estadão

Por conta desse risco de uma eventual vitória por uma pequena diferença de votos, Stuhlberger, um dos maiores gestores de fundo multimercados no Brasil, afirmou que “não tem coragem” neste momento de montar posição em juros prefixados e dólar. ”Eu tenho medo desse cenário 51% a 49% (de eleição apertada), mas tenho posição na Bolsa”, disse ele, ressaltando que o Brasil é o melhor lugar para se estar, até porque “está todo mundo vendendo”.

Reformas pouco eficazes

O Brasil fez várias reformas no passado recente, micro e macroeconômicas, mas não conseguiu crescer e agora entrou em um período de populismo eleitoral, disse o gestor da Verde Asset. “Se Lula ganhar, os gastos públicos serão maiores, o que vai pressionar a inflação e a taxa de juros.”

O ativo que mais sofre quando o juro sobe é a Bolsa”, disse o gestor. Depois de ter feito reformas importantes, como a Previdência e a trabalhista, além de outras microeconômicas, “o Brasil infelizmente não cresceu”, ressaltou Stuhlberger.