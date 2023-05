7 sinais que você trabalha com um narcisista

Lidar com narcisistas no trabalho não é uma tarefa fácil. Com uma necessidade constante de atenção e admiração, esses profissionais são egoístas e pensam em seu crescimento profissional acima de qualquer outra coisa - ou pessoa. De acordo com Birgit Schyns, autora de dezenas de artigos científicos sobre o tema, pessoas com esse perfil tendem a ser inicialmente atraentes para as empresas, mas suas ações no dia a dia podem impactar na saúde mental dos demais e até na produtividade da organização.

O papel das companhias, segundo a PHD em psicologia, é pensar na cultura da organização e entender quais comportamentos devem ser recompensados ou punidos. Além disso, não dar responsabilidades que envolvam gerenciar outras pessoas é algo essencial para que esses profissionais não influenciem os colegas. “Se você pode evitá-los, não contrate. Se você os tiver, não promova”, resume a alemã.

Segundo Birgit Schyns, os profissionais narcisistas não costumam aceitar bem feedbacks. Foto: Elisa Ventur/Unsplash

Em artigo publicado na revista Academy of Management, ela listou 7 sinais para identificar se o seu chefe ou colega de trabalho é um narcisista. Confira:

Acha que merece crédito até pelo que não fez

Ele exagera sobre o quanto contribuiu para um projeto ou para a organização e ainda reivindica crédito por isso, mas quando vamos analisar, não é exatamente isso o que aconteceu.

É proativo apenas para se promover e chamar a atenção para si

Ama ser o centro das atenções e tudo o que ele faz é para destacar suas qualidades ou habilidades, alcançar reconhecimento e avançar em sua carreira ou em uma determinada área de atuação. Isso envolve agir para beneficiar a organização ou a comunidade em geral, exibindo essas ações publicamente para promover uma imagem positiva de si.

Não sabem receber feedback

Eles se tornam agressivos após receber um feedback negativo. Por isso, segundo Schyns, é muito difícil mudar esses comportamentos porque quando eles recebem uma crítica, ao invés de pensar sobre elas, eles acabam desvalorizando a fonte.

Para eles, uns valem mais do que os outros.

Tratam membros valiosos da organização (líderes e pessoas influentes) de maneiras diferentes daquelas que eles não percebem como um aliado à sua própria carreira.

Tentam controlar ou minimizar a influência das outras pessoas na organização

Eles querem ser admirados, então tentam controlar e limitar a influência de qualquer colega para não roubarem seu espaço de destaque.

São egoístas

O egoísmo é a principal característica de um narcisista. Por isso, tudo o que fazem no ambiente de trabalho é para benefício pessoal, sem considerar as consequências para os outros.

Não existem limites éticos

Como estão sempre pensando em si, eles tomam decisões ousadas e arriscadas. O que por um lado pode parecer uma vantagem, mas o problema é que não deixam que limites morais ou regras da organizam os impeçam ou os limite.