Alta performance no trabalho nada mais é do que resolver problemas de forma ágil, criativa, inovadora e sem rodeios. Quem afirma é Marcelo Apovian, headhunter e autor do livro “Muito acima da média”. Segundo o especialista, até mesmo os grandes líderes podem cair em armadilhas no momento de construir equipes com alto desempenho. Embora a solução seja simples, acaba se tornando complexa por causa de alguns fatores, incluindo a vaidade das chefias.

Se você não sabe por onde começar ou deseja recalcular a rota para evitar impactos negativos na equipe que lidera, a sugestão de Apovian é tentar responder às seguintes perguntas:

O que fazemos? Qual é o nosso objetivo? Para onde vamos?

“Hoje as empresas ainda usam missão, visão e valores. Mas temos coisas modernas mais pragmáticas para o planejamento dos times. Por exemplo, estamos aqui, queremos emplacar isso e vamos atingir fazendo assim. Fica mais tangível”, avalia.

Cultura clara e bem definida

Ainda que os líderes também sejam responsáveis pelo desenvolvimento das equipes, a empresa deve ostentar uma cultura transparente, para que não restem dúvidas das metas e dos objetivos. Naturalmente, quanto maior for a equipe, maior será o desafio.

Por isso, uma cultura forte é o primeiro passo para alavancar a performance. Mas não é a única variável.

Contrate as pessoas certas

Outro fator que favorece a construção de alta performance é saber contratar as pessoas certas para determinado cargo ou função. Atualmente, segundo Marcelo Apovian, não adianta ter apenas boas indicações. Referências no mercado são importantes, mas não são suficientes. "Se você tiver pessoas boas nas cadeiras certas, elas vão andar sozinhas. E com uma cultura bem definida elas vão saber o que fazer sem precisar de um chefe fazendo microgerenciamento", afirma. É importante ter o ponto anterior resolvido (cultura clara e bem definida), porque, mesmo tendo as pessoas certas na equipe, elas podem ir embora se o ambiente não estiver favorável ao desenvolvimento.

Criar uma cultura transparente é uma estratégia para que as pessoas lideradas saibam qual meta estão cumprindo na empresa e como podem fazer para alcançar determinado resultado. Foto: Golden Sikorka/Adobe Stock

Uma andorinha só não faz verão

A performance entra em ação no momento em que é preciso resolver um problema. Para isso, é indispensável oferecer ferramentas (tecnologia, cursos) e dar espaço (autonomia no trabalho) para que as pessoas lideradas criem ideias para solucionar o quebra-cabeça.

“Para ter performance, precisa ligar um ponto ao outro. Tem que saber qual é o objetivo. Como é que você vai fazer para cumprir o seu objetivo?”

Não tenha medo de arriscar

Os erros fazem parte do processo evolutivo de uma equipe e não devem ser vistos como fracasso. Lideranças que ainda vivem com o fantasma do medo devem enfrentar o estigma do erro e permitir que o time se arrisque.

“Um exemplo: o (Guilherme) Benchimol (fundador do Grupo XP) fala que ainda hoje é o que mais erra na XP. Mas ele disse que erra e conserta rápido. Deixe errar”, comenta.

Mantenha a sintonia da equipe

“Não são as pessoas de baixo que precisam estar na sintonia do líder, é o contrário. Liderar equipes de alta performance hoje é muito mais saber ouvir e ter humildade”, afirma o headhunter.

Cultivar a humildade, segundo Apovian, vai deixar a liderança e a equipe mais preparada para a tempestade seguinte do mundo do trabalho.

Além disso, estimule o aprendizado contínuo (cursos, leituras, mentorias) para que todas as pessoas lideradas estejam na mesma página.