Alto Escalão: Ana Karina Bortoni está no 2W Ecobank

Foto: Silvia Zamboni

Votorantim Cimentos. Osvaldo Ayres , antes COO, agora é CEO global, em substituição a Marcelo Castelli , que segue como conselheiro.

Conta Black. A cofundadora Fernanda Ribeiro passa a comandar a fintech, no lugar de Sérgio All , que segue como chairman.

Galderma. Promoveu Lígia Santos a gerente geral no Brasil.

Dasa Empresas. Lucas Silveira passa a sócio nas áreas Comercial e de Navegação.

Zambon. Jaqueline Escotero ( ex-World Courier) chega como gerente geral no Brasil.

AbbVie. Eduardo Tutihashi passa a gerente geral no País.

Continua após a publicidade

Modern Logistics. Trouxe Cristiano Koga (ex-vp da FedEx América do Sul ) como CEO.

Jamef. Pedro Maniscalco foi alçado à presidência.

Grupo Marista. Chega Maurício Zanforlin ( ex-Hospital Sírio Libanês ) como CEO.

GSK. Allan Ribeiro ( ex-Novartis ) é o novo diretor da área de Specialty Care.

Locaweb. Rafael Colozza ( ex-Vtex ) é o novo diretor de jornada do cliente (cross-sell) e marketing.

BMW. Sheila Tolfo torna-se diretora da área de compras e qualidade de fornecedores.

BRQ. Antes conselheiro, Roberto Marucco é o novo CEO no lugar de Benjamin Quadros, que fica como chairman executivo.

Continua após a publicidade

Novelis. Fabio Mazelli entra como diretor de TI para América do Sul.

Sicredi. Como líder de TI está Helio Matsumoto ( ex-Fleury ).

ONS. Solange Ribeiro ( Neoenergia ) foi eleita presidente do Conselho de Administração.

Inter. Veio André Caram ( ex-SulAmérica ) como diretor institucional da Inter DTVM.

Wayra. Anuncia Wana Schulze como head de investimento e portfólio, enquanto o Vivo Ventures traz Ivan Yoon para a mesma função.

Sympla. Para a recém criada diretoria jurídica, gente e assuntos corporativos nomeou André Drighetti .

Siemens Software. Tem novo diretor de vendas diretas: Marcello Bosio (ex-Meta).

Continua após a publicidade

Mapfre. Luciano Bezas ( ex-Alfa ) entra como diretor comercial de canais estratégicos.

Grupo Elfa. Marcelo Pratini agora responde como Chief Legal and Compliance Officer (CLCO).

Grafeno. Daniel Olivieri ( ex-BV ) vai liderar a estratégia de produtos.

Grupo Protege. Luciana Novaes assume como diretora de operações.

Bullla. Contratou Maria Cristina de Vecchi ( ex-Picpay ) como executiva de produtos, growth & Analytics.

Epson. Fábio Sobral ( ex-Simpress ) é head de vendas e desenvolvimento de negócios.

Sitawi. Edel Wefbrayt e Bruno Girardi passam a compor a diretoria executiva.

Continua após a publicidade

Qyon. Elton Donato ( ex-IOB ) foi contratado como COO.

Grupo Solum. O novo sócio Caio Azevedo (ex-XP) entra com foco no relacionamento com público institucional da BEE4.

Anna Medicina Endocanabinoide. Priscilla Patitucci é a nova CEO.

Europ Assistance. O espanhol José Andrés Acebo Niño chega como CFO no Brasil e Wlamir Ianez é promovido a head de finanças.

(Luana Pavani - Luana.pavani@Estadao.com)