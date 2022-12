Alto Escalão: Binance anuncia diretor-geral no Brasil

A exchange trouxe Guilherme Nazar (ex-Loft, Uber) para diretor-geral no Brasil.

Via. Renato Carvalho do Nascimento, antes conselheiro independente, passa à presidência do colegiado, e Raphael Klein fica como membro do conselho de administração.

Grünenthal. Aldo Sterpone vem da Itália para ser presidente da América Latina.

Unico. Felipe Magrim (ex-Mastercard) ingressa como diretor de políticas públicas.

Wiz Co. Marcus Vinicius de Oliveira será diretor executivo e, interinamente, presidente. Lucas Moreno Neves retorna, para ser diretor financeiro e Relações com Investidores.

Nuvini. Walter Leandro Marques (ex-Tray) está como VP de fusões e aquisições (M&A).

BioCatch. Arnaldo Thomaz Neto (ex-Jumio)é o novo country manager no Brasil

Norton Abrasivos. Paula Ferrador está à frente da área de sustentabilidade para América do Sul.

SITA. Augusto Santos retorna para assumir como vp para América Latina e Caribe.

Reprograma. Anuncia nova diretora executiva: Nadja Brandão, sucedendo a fundadora Mariel Reyes, que fica como presidente do conselho.

Nestlé. Anuncia Gustavo Aguiar (ex-Tembici, J&J) como diretor de marketing integrado.

Portobello America. Jacqueline Wisdom (ex-Innovative Hearth, Osram) chega como CFO.

Multilog. Adriano Macedo (ex-DB Schenker) é o novo diretor financeiro.

Vertiv. Alex Sasaki foi promovido a diretor de aplicações de tecnologia e gestão de vendas na América Latina.

