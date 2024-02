Alto Escalão: Guilherme Perdigão é o novo CEO da Prime Energy

Vindo do Grupo Shell, Guilherme Perdigão assume como CEO da comercializadora de energia.

Guilherme Perdigão é o novo CEO da Prime Energy. Foto: Alessandro Costa

BIRD. Marcos Chiliatto assume a diretoria executiva do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no lugar de Erivaldo Gomes, que irá para o BID.

Heineken. Ligia Camargo (ex-Ultra) assume a diretoria de sustentabilidade do grupo.

Thermomatic. No posto de CEO está Sven von Borries, no lugar de Jessica Kirsner, agora chairman no conselho.

Hitachi Energy. Glauco Freitas sucede a José Paiva como country managing director no Brasil.

WDC Networks. Trouxe Felipe Meldonian (ex-Southrock Capital) como CFO e RI.

Necta Gás. José Eduardo Moreira (ex-Comgas) assume como CEO.

Ingredion. Escolheu Luis Miguel Garzon como presidente no Brasil.

Scanntech. Anuncia Guilherme Fukuda (ex-PicPay) como head de desenvolvimento de produto para indústria.

Bridgestone. Lucila del Grande assume RH para Américas e Carlos Rodrigues Jr., que liderava a área no Brasil, amplia o escopo para Sul da América Latina.

Setin. Bianca Setin, anteriormente COO e CFO, passa a VP da incorporadora.

Allu. O novo CFO é Sergio Klaiman (ex-Bradesco BBI)

Timbro. João Aguiar (ex-Trafigura) comanda a operação de exportação de commodities ferrosas.

Nuvemshop. Daniela Spinardi passa a diretora de PME no Brasil.

ViperX. Rodolfo Almeida (ex-BV) ingressa como COO.

Inter DTVM. Chamou Thiago Lobato (ex-Ártica) para head de debt capital Markets.

Ubuntu Med. Anuncia Paula Távora como CEO da startup.

Ativy Digital. Anuncia Felipe Marangoni (ex-Oxio) para o cargo de diretor de vendas e crescimento Latam.

Axa. Felipe Faraj foi promovido a diretor jurídico e ESG.

Kyndryl. Fernanda Varejão (ex-Honeywell) é a líder de RH no Brasil.

Engine Brasil. Contratou Frederico Kastrup para vp de operações e serviços.

Frete.com. Eduardo Moreno (ex-Banco Pan) foi contratado como head de Growth, Marketing & CRM.

Qintess. Alexandre Conceição (ex-Original Hub) é o novo diretor-executivo de negócios estratégicos.

Sambatech. Lilio Rocha vem como head de inovação e novos negócios.

Squid. Apresenta Julia Affonseca (ex-Google) como diretora de vendas e operações.

Meutudo. Tem novos chefes de produto e desing: Eduardo Wigman e Everaldo Coelho.

KLA. Novos sócios: Flávia Marcílio (Imobiliário), Luanda Backheuser (Ambiental), José Davi Fidalgo (Agronegócio) e Livia Siviero Huh (Mercado de Capitais).

RDC Viagens. Maurício Fajolli (ex-Petz) entra como diretor financeiro.

Contato: Luana.pavani@Estadao.com