Alto Escalão: Renata Amaral vai pro BID

Renata Amaral, antes secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, é diretora de operações e VP de integração regional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A executiva Renata Amaral. Foto: Washington Costa/Divulgação Governo Federal

PUBLICIDADE Santander. Luis Bittencourt se torna líder global de tecnologia e operações em Digital Consumer Bank (DCB). E Carlos André, antes vice-presidente de gestão de patrimônio, deixa o banco. Vibra. Mariana Santarém passou a VP de produtos e experiência do cliente.

Grupo Multi. André Poroger passa a CEO no lugar de Alexandre Ostrowiecki, que fica como presidente do conselho de administração.

DIA. Elaine Queiroz retorna, como diretora executiva de operações e franquias.

KraftHeinz. Alonso Bee retorna, como vice-presidente comercial.

PayPal. Promoveu Brunno Saura a líder da área de negócios no Brasil.

ArcelorMittal. Jefferson De Paula se aposentará e Jorge Oliveira ou sucederá como presidente no Brasil.

PepsiCo Alimentos. Alexandre Carreteiro amplia o escopo como gerente geral no Cone Sul.

Magalu . André Fatala passa a VP de plataformas e Daniel Vincenzi, CTO de Marketplace. Ricardo Garrido (ex-Amazon) foi contratado como diretor executivo de marketplace e Marielle Paiva (ex-Neon) como diretora de growth.

Mary Kay. Promoveu Vick Gallo vice-presidente de marketing no Brasil.

CyberGate. Anuncia Alexis Aguirre (ex-Unisys) como líder na América Latina.

P&G. José Quiaro agora é VP de vendas Brasil, no lugar de Tirso Mello, atual VP da Gillette no México.

Plug and Play. Trouxe Igor Mazaki (ex-Jaguar Land Rover) como CEO.

Adobe Experience Nuvem. Douglas Montalvão torna-se gerente geral da América Latina.

V8.Tecnologia. Promoveu os vps Rodrigo Regente (vendas) e Guilherme Matos (inovação).

Agibanco. Contratou Rafael Morais (ex-Caixa) para diretor de riscos e controladoria.

Avalara. Nomeou Carlos Mercuriali (ex-SAP) como VP sênior e gerente geral de operações comerciais internacionais.

Grupo Fluxo. Marcelo Clay (ex-Salus) entra como CFO.

Ibá. A Indústria Brasileira de Árvores elegeu Horacio Lafer Piva (Klabin) presidente do conselho deliberativo, no lugar de Antonio Joaquim (Dexco).

Wevy. Ellen Grace Medeiros Amaral (ex-Kumulus) entra como chefe de gente e cultura.

ComBio. Para CFO chamou Flávio Borges (ex-Pátria).

Foton. Michel Maranzana responde como diretor de vendas e pós-vendas.

EVEO. Apresneta os novos diretores de Operações Julio Dezan (ex-Locaweb) e Tecnologia, Kleber Rangel (ex-Zadara Storage).

