Alto Escalão: Sky anuncia novo presidente

Gustavo Fonseca (ex-Vrio Corp) é o novo presidente, no lugar de Raphael Denadai Sanchez.

Rappi. Tijana Jankovic, antes CEO no Brasil, vira VP global de Negócios.

Gol. Mario Liao assume como diretor financeiro e Relações com Investidores no lugar de Richard Lark, que segue como membro do Conselho de Administração.

GDSolar. Mudança de CEO: Felipe Moreira (ex-Neoenergia) substitui Alexandre Gomes.

Bracell. Luiz Carlos Dutra (ex-Mover) ingressa como diretor executivo na fabricante de celulose.

Biomas. A empresa fundada por Itaú Unibanco, Marfrig, Rabobank, Santander, Suzano e Vale escolheu Fabio Sakamoto (cofundador da Rizoma Agro) para presidente.Engie. Promoveu Eduardo Takamori a diretor financeiro em substituição a Marcelo Cardoso Malta.

Taesa. Rinaldo Pecchio chega como diretor financeiro e de Relações com Investidores.

Inter. O banco trouxe Mauro Rangel (ex-Safra) como diretor de concessão e recuperação de crédito.

Endeavor Brasil. Sergio Furio (Creditas) é o novo presidente do conselho, no lugar de Rodrigo Galindo (Cogna).

Banco Fibra. Marco Maciel (ex-Kairós Capital)é o novo economista-chefe do banco.

Dotz. Trouxe Cynthia Hobbs (ex-GetNinjas) como CFO.

Accenture. Rachel Soares Garcia agora é diretora de RH no Brasil.

Arval. Cristiane Mireille torna-se diretora de Sales & Marketing no Brasil.

Lavoro. O novo CFO Julian Garrido Del Val Neto veio da Alpargatas.

Ingenico. Anuncia Marcella Klebis (ex-Ebanx) como diretora-executiva comercial para América Latina.

GSK. Trouxe Allan Ribeiro (ex-Novartis) como novo diretor da área de Specialty Care.

Paxos. Contratou Juliana Schlesinger Felippe (ex-LinkedIn) como diretora de parcerias.

FCJ Venture Builder. Anuncia Geraldo Santos (ex-Startupi) como diretor de canais e novos negócios.

Botmaker. Rodrigo Cortés Arango entra como diretor global de PMEs.

Abiquim. Primeira presidente do conselho diretor é Daniela Manique (atual Grupo Solvay) para o biênio 2023 a 2025.

Norton Abrasivos. Rafael Pistilli (ex-Tupperware) é diretor de Supply Chain para América do Sul.

QI Tech. Felipe Collins lidera o marketing da fintech.

Sterna Café. A rede tem nova diretora executiva: Silvana Buzzi, vinda da ABF.

dataRain. Raimundo Costa (ex-Microsoft) é o diretor para atuar na área governamental.

Alares. Trouxe para diretor de Fusões e Aquisições Álvaro Menezes (ex-Algar Telecom).

Abear. Jurema Monteiro será a nova presidente da associação das empresas aéreas, sucedendo a Eduardo Sanovicz, que ficará na presidência executiva do Conselho Deliberativo.