Alto Escalão: Slack tem CEO brasileira

Lidiane Jones, vinda da Salesforce, foi escolhida para CEO do app.

Lidiane Jones assume como CEO do app Slack

Lavoro. Rafael Villarroel foi promovido a presidente para Brasil, e Roberto Rosa passa de diretor de compras a Supply Chain.

Gauge. Promoveu a CEO Luiz Felipe Rodriguez no lugar de Guilherme Stefanini, atual CEO da Haus (Grupo Stefanini).

Tivit. Paulo Freitas sucederá como CEO Luiz Mattar, que segue como presidente do conselho.

Nestlé. Aline Mor agora lidera o centro de inovações para América Latina, no Chile.

Even. Com a renúncia de Daniel Matone, Marcelo Dzik foi eleito CFO e diretor de Relações com Investi

Unipar Carbocloro. Contratou Antônio Marco Rabello (ex-Novonor) como diretor financeiro e de Relações com Investidores.

Novonor/OEC. Rafael Gomes Mendes está na diretoria de Gestão de Riscos e Integridade no lugar de Alexandre Baltar, à frente de ESG.

The Coca-Cola Company. No comando da América Latina, Henrique Braun amplia o escopo como presidente de desenvolvimento internacional.

Gupshup. Jorge Clerc (ex-Meta) lidera marketing e comunicações para América Latina.

Roche. Marcelo Oliveira irá do Brasil para a Suíça como líder global de negócios de medicina personalizada.

Adecco. Para diretora comercial chega Laiz Ramos (ex-Sodexo).

Shamah Seguros. Karen Bispo torna-se CEO.

Diageo. Antes CFO, Andre Muller agora é vp comercial Brasil.

Conta Simples. Taeli Klaumann entra como CFO.

Eveo. Lucas Vanzin passa a COO.

Elanco Saúde Animal. Foi promovida a diretora comercial da divisão de aves e suínos no Brasil Deyse Galle.

TP-Link. O novo diretor de marketing é Fabio Faria (ex-Asus).

Neogrid. Dois novos diretores: Fernando Rheingantz, de Receita, e Felipe Guerra Abreu, de Estratégia e Produto.

Gunnebo. Trouxe Marcelo Salviano de Almeida (ex-IBM) para gerente de desenvolvimento de negócios.

FinanZero. Trouxe Anna Seifert (ex-Bullla) como CMO.

Heads. Rafa Carminetti será managing director enquanto Cláudio Loureiro ficará no conselho de administração do Brivia Group.

Promip. Contratou Rodrigo Bueno Rodrigues (ex-Sumitomo Chemical) como gerente nacional de vendas.

Loja Integrada. Danilo Fernandes (ex-Zoly) ingressa como Chief Growth Officer.

Grupo Tapajós. Para gerir os centros de distribuição chamou Andrei Corrêa (Belém), Carlos Eduardo Pedersoli (Porto Velho) e Márcio Torres (Manaus).

