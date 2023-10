Alto Escalão: Solange Srour vai para UBS Wealth Management

Solange Srour, vinda do Credit Suisse, passa a head de macroeconomia do UBS Wealth Management no Brasil.

Solange Srour vai para UBS Wealth Management

Itaú BBA. Daniel Gewehr (ex-WHG) é chefe de estratégia para Brasil na área de Research.

Coca-Cola. Daniela Valverde foi promovida a gerente sênior global de comunicação de sustentabilidade; em seu lugar, para Brasil e Cone Sul, veio Thaís Moraes (ex-Ball).

Vale. Para a diretoria de comunicação chega Leandro Modé (ex-Itaú Unibanco).

Aon. Isabel Blazquez Solano assume como CEO de Resseguros no Brasil.

2W Ecobank. André Berenguer (ex-Laplace) é o novo VP de finanças e diretor de Relações com Investidores.

Zamp. A franqueadora Burger King e Popeyes trouxe Mafoane Odara (ex-Meta) como diretora de gente.

Inter Asset. Ian Lima (ex-Porto Seguro) lança a área de renda fixa ativa.

AngloGold Ashanti. Othon de Villefort Maia foi nomeado VP de sustentabilidade e assuntos corporativos.

Sophos. Wagner Tadeu (ex-Forcepoint) entra como vp de vendas para América Latina.

Baxter. Fernanda Pimentel (ex-Eli Lilly) vem como diretora médica para América do Sul.

Stone. Além da reorganização interna, contratou Carolina da Costa (ex-Hospital Oswaldo Cruz) como líder de impacto e sustentabilidade.

Grupo Habib’s. Roberto Gnypek ingressa como diretor de marketing.

Diebold Nixdorf. Dalyana Zampoli (ex-Salesforce) está como líder para varejo.

Verde Agritech. Trouxe Lucas Brown (ex-cônsul britânico) para VP.

Pluxee. Anuncia Stéfano Ferreira como diretor de marketing digital Latam.

Accenture Song. A nova diretora de mídia para América Latina é Flavia Spinelli (ex-Meta).

Datafrete. Contratou Marcelo Martins (ex-Senior Sistemas) como CEO.

Netbr. Rafael Ribeiro (ex-Deloitte Cyber) foi nomeado Head of Identity-First.

Mannrich e Vasconcelos. Carlos Henrique de Oliveira, ex-presidente do Carf, é o novo sócio da banca.

Gotcha. Mauro Rabello entra como VP executivo.

BVA Advogados. Marcelo Ikeziri é coordenador de prática de bancário e mercado de capitais.

