Alto Escalão: Thiago Cesar Silva está na Samsung

Novidade no marketing da Samsung: Thiago Cesar Silva (ex-Nestlé) é o novo diretor de marketing para a divisão de Consumer Eletronics.

Thiago assume a direção de marketing para a divisão de Consumer Eletronics. Foto: Divulgação

Leia também Alto Escalão: Carlos Ratto entra em tokenizadora

Bossanova Investimentos. Lilian Natal (ex-Distrito) entra como head de novos negócios.

Ambev. Chega Daniel Cassiano (ex-Porto, Magalu) para diretor de dados América do Sul na Ambev Tech.

Thyssenkrupp. A unidade Spring & Stabilizers no Brasil tem como CEO Alessandro Alves, antes COO.

Light. Elegeu Eduardo Gotilla como diretor de Relações com Investidores em substituição a Gisomar Marinho.

Basf. A direção de Customer Enabling para a América do Sul está com Edson Akiyama, no lugar de Renata Milanese, atual diretora geral do Cluster Sul.

Continua após a publicidade

Puma. Luciana Soares (ex-Unilever) assume o marketing no Brasil.

Galderma. Alberto D’Angelo (ex-Ferring, Roche) é o novo diretor financeiro.

Horizon Therapeutics. Fábio Ivankovich passa a vp América Latina e Canadá, junto com Brasil.

Brasilseg. Traz Pablo Ricoldy do BB para diretor comercial.

Albaugh. Daniel D’Andrea (ex-Bayer) assume marketing e desenvolvimento no Brasil e Paraguai.

Educbank. Leandro Scripiliti, antes CTO, assume também inovação e novos negócios.

Amil. Contratou Walter Moschella como diretor de medicina preventiva em Cuidados Integrados.

Continua após a publicidade

Mira. O grupo de transportes anuncia novo diretor administrativo e financeiro: Vilibaldo Galvão Vasconcelos (ex-Jamef).

MaxMilhas. Contratou Andrea Mattei (ex-Tui) como diretor de hotéis.

VarejOnline. Ingressa William Santos (ex-Linx) como diretor comercial.

VMLY&R. Luiza Camara Valente foi promovida a head de mídia e Flávio Leite (ex-Dentsu) contratado para diretor-geral da área.

Nexxera. Rodrigo Clemente foi promovido a diretor executivo.

Chiefs.Group. Anuncia Marcelo Marchetti (ex-Levante) como Chief Experience Officer (CXO).

TP-Link. Trouxe como diretor de vendas Enterprise & SMB Marcelo Oliveira (ex-CommScope).

Continua após a publicidade

Minsait. Guilherme Solleiro passa a diretor executivo do mercado de energia e Utilities.

Techtools Health. Tem novo diretor de Operações, Alianças e Produtos: Sérgio Cafalli (ex-Dasa Empresas).

Trocafone. Elegeu a presidente do conselho Rafael Steinhauser.

Watch Brasil. André Santini (ex-Claro) é novo CMO da startup.

Contato: (Luana Pavani - Luana.pavani@Estadao.com)