Alto escalão: Tubino vira CEO da RD

Antes VP da Totvs, Juliano Tubino assume como CEO da RD Station.

Juliano Tubino assume como CEO da RD Station Foto: Márcio Bruno Foto: Márcio Bruno

Guararapes. Anuncia André Farber (ex-Dafiti) como CEO, ao passo que Oswaldo Nunes se aposenta.

Grupo Carrefour. Eric Alencar (ex-Aché) é o novo CFO.

Neoenergia. Chega a nova diretora comercial Rita Knop (ex-Sky).

Credit Suisse. Após a saída de Mauro Oliveira para o Banco J.Safra, foram alçados a co-heads de equities (corretora) Daniel Carvalho e Haroldo Amaral.

VR Benefícios. Karina Meyer (ex-The Body Shop) é a nova diretora de marketing.

CSD BR. Ricardo Dias Gomes (ex-B3) assume a área comercial da registradora.

Movida. Com a saída de Renato Franklin, passa a CEO interino Gustavo Moscatelli, que segue como Relações com Investidores. A função de CFO fica com Pedro Almeida.

Nexa. Renata Penna torna-se VP jurídica e de governança.

Oliver Wyman. Para liderar a consultoria no Brasil foi nomeado Felipe Miglioli.

Neon. Trouxe Fernando Miranda (ex-Nubank) como copresidente e Fengming Wang (ex-Google), como diretor de dados.

AbbVie. Camila Girardi Marchant assume a diretoria jurídica para América Latina e Tatiana Nakaoshi fica sem seu lugar para Brasil.

Sodexo On-site. Hamilton Quirino torna-se VP de serviços corporativos.

Nestlé Purina. Eric Zeller está como diretor executivo no Brasil.

Docket. Guilherme Vaisman (ex-Ambev) entra como CFO e Alejandro Raposo (ex-Unico), como vice-presidente de vendas.

Hoya. Carlos Matos, antes em Portugal, vai presidir a operação brasileira.

Jeitto. Contratou Pablo Gomes (ex-PicPay, Bees Bank) como CMO e Gabriel Lacombe (ex-Koin), CFO/COO.

MineToo. Rafael Ribeiro Gianesi passa a faixa de CEO para Loami Bonifácio (Boni) Junior.

Pravaler. Trouxe o professor Rafael Piva para a diretoria das áreas de planejamento financeiro & tesouraria e RI.

Actio. Marina Cavalieri, vinda da Falconi, foi nomeada COO.

Crefaz. Gian Soares é o superintendente de canais de distribuição de correspondentes bancários.

Service IT. Paula Lopes passa a vp comercial Brasil, e Carlos Almeida, VP de vendas de serviços.

SoftwareOne. Felipe Nunes assume a diretoria de serviços de Delivery e Gabriela Camano, a de vendas de serviços.

Cruzeiro do Sul Educacional. Majo Campos (ex-Hapvida) assume a diretoria de gente, gestão e diversidade.

Inter. Contratou Rodrigo Regis (ex-XP) para liderar área de renda variável na plataforma Inter Invest.

Aviva. Promoveu Thiago Queiroz a diretor administrativo-financeiro e Bruna Apolinário, de fidelização de cliente.

Grupo FCJ. Daniel Goes passou a diretor de M&A, já para diretor de captação foi contratado Isaac Ivanoff, que atua também como CEO da FCJ Invest.

Engine Brasil. Carlos Vinkler é o novo CTO.

FTI Consulting. Cristiano Rios (ex-KPMG) é diretor executivo sênior para a prática de transformação de negócios.

Elanco Saúde Animal. Cristiano Anjo torna-se diretor de marketing para Brasil.

Mars Petcare. Eduardo Lima atua como diretor de marketing de Petcare Brasil.

Promotiva. Rodrigo Salim é o novo partner diretor executivo. Em seu lugar na Wiz Parceiros, Maira Fonseca lidera a operação de distribuição de produtos de crédito.

Fesa Group. Três novas sócias: Luisa Gentil Blandy, Débora Rangel Celeti e Diana Teresa Silva.

Ipsos. O novo Head de Pesquisas UX é Gilmar Miranda Cordeiro (ex-Rappi).