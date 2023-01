Alto escalão: ViaMobilidade Linhas 8 e 9 tem novo diretor

Paulo Ferreira assume como diretor de Operações da ViaMobilidade Linhas 8 e 9, do Grupo CCR, deixando a direção do VLT Carioca.

Corteva. Ana Claudia Cerasoli será a presidente da empresa para o Brasil e Paraguai a partir de 1º de fevereiro.

Strides. Cláudio Azevêdo e Diego Alvarez, egressos da Dotz, passam a comandar a edtech recém-fundada por eles.

Colliers. tem uma nova managing director, Paula Cristina Alonso Casarini.

Buonny. contrata Caroline Andreola, Eduardo Coutinho, Rodrigo Corrêa e Leandro Feitosa para as áreas de sucesso do cliente e relacionamento com o mercado securitário.

VTEX. tem dois novos vice-presidentes, Rafaela Rezende, de vendas e CX, e Rodolpho Cavadas, de marketing e eventos.

Cinex. Franco Faldini, diretor regional de vendas, assume o cargo de COO (Chief Operating Officer)

Questum. tem um novo sócio, o executivo João Selarim, um dos fundadores da TotalVoice.

EgonZehnder. Suzana Pacheco, vinda da Volkswagen, foi contratada para área de Prática Industrial e atuará também em projetos de Revisão de Eficácia de Conselhos.

Bradesco. Carlos Wagner Firetti, diretor departamental, irá exercer, cumulativamente, a função de diretor de relações com investidores.

Azevedo e Travassos. O diretor executivo Ivan de Carvalho Junior passar a ser diretor presidente da companhia.

Eneva. Lino Cançado assume a presidência em substituição a Pedro Zinner.

3R Petroleum. Matheus Dias foi eleito diretor presidente pelo conselho de administração.