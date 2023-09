Ambev abre inscrições para programas de estágio e trainee sem limite de idade ou exigência de inglês

Os programas de trainee e estágio da Ambev para 2024 estão com as inscrições abertas. Podem se candidatar pessoas de qualquer faculdade ou curso. Para o trainee, o pré-requisito é ter graduação concluída entre dezembro de 2021 a dezembro de 2023. Já para os programas de estágio, é necessário ter formação prevista para dezembro de 2024 até dezembro de 2025. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de setembro.

Nesta edição do programa de trainee, o candidato pode escolher entre a opção Generalista ou Supply Chain. Na primeira, o participante terá contato direto com diversas áreas, como Financeiro, Marketing, Vendas, Tecnologia, Bees, Zé Delivery, Gente & Gestão, Jurídico e Relações Corporativas.

Programas de estágio e trainee da Ambev estão com inscrições abertas Foto: Divulgação/Ambev

Aqueles que optarem por Supply Chain poderão atuar no processo de fabricação, na logística de distribuição dos produtos, na negociação de insumos e até na produção do malte. O candidato terá contato direto com as Cervejarias, Refrigeranteras, Maltarias, Verticalizadas, Centro de Excelência, Centros de Distribuição, Centro de Engenharia, Centro de Inovação e Tecnologia Cervejeira e o Escritório de Suprimentos e Sustentabilidade.

Para se inscrever, é preciso estar disposto a morar em outros estados. Não é necessário falar inglês e o candidato pode ter diploma de bacharel, licenciatura ou tecnólogo. Também não há limite de idade.

Entre os benefícios há Gympass, 14º salário e bônus anual, vale refeição, vale transporte, assistência médica e odontológica, entre outros.

Continua após a publicidade

Estágio

Além do Trainee, também estão abertas as inscrições para os programas de Estágio e Estágio Representa, voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras. Os candidatos também poderão escolher a opção com a qual mais se identificam: Business ou Supply.

Os selecionados pelo Representa têm direito a realizar curso de inglês e mentorias. Além disso, há suporte jurídico, psicológico e um salário extra ao início da jornada na companhia. Para saber mais sobre o programa, clique aqui.

Processo seletivo

Os candidatos dos programas de estágio passarão, ao todo, por quatro etapas: inscrição, game, etapa de vídeo e desafio Ambever. Mais informações neste link.

Já no trainee serão cinco etapas: inscrição, testes online, entrevista, desafio Ambever e painel final. Os interessados podem se inscrever e saber mais sobre os programas neste link.