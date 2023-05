Aprendizado ao longo da vida: Senac aposta na educação para todas as idades

Longevidade é a palavra que pauta o futuro do brasileiro que, hoje, vive muito mais tempo que seus antepassados e segue movimentando um mercado dinâmico e exigente. É exatamente por isso que pensar no aprimoramento e na evolução da vida profissional torna-se cada vez mais necessário.

O Senac é uma instituição de ensino que, desde 1946, transforma vidas e abre portas para pessoas de todas as idades. Seu portfólio de cursos e serviços contempla todos os níveis de ensino (cursos livres, técnico, médio técnico e superior) nas modalidades presencial, EAD (Ensino a Distância) ou híbrido. Além da graduação, no ensino superior também é possível cursar extensão e pós-graduação.

Ricardo Felix de Souza, coordenador no grupo Educação Superior no Futuro, do Senac São Paulo, traz boas perspectivas para quem tem mais de 40 anos e gostaria de dar uma guinada na vida profissional. “Essa coisa da idade não existe. Há espaço para todos no mercado”, fala. “Quanto mais experiência de vida e profissional você tem, maior é sua capacidade de conseguir dar sentido para as coisas que você aprende.”

O Senac é uma instituição que se orgulha de trabalhar para gerar inclusão e oportunidades, ressalta Souza. “Aqui não há espaço para o preconceito. Estamos abertos a todos os tipos de público. Sempre é tempo de aprender, de empreender e de pertencer.”

Universidade sem idade

Outra expressão significativa para o futuro é lifelong learning (aprendizado ao longo da vida), um conceito que implica continuar aprendendo e se aprimorando profissionalmente mesmo depois de já ter concluído a educação formal ou de já ter se consolidado em uma carreira. “É preciso entender que vivemos em um mundo dinâmico”, pontua o coordenador. “Com o aumento da longevidade da população, eleva-se também o tempo de atuação profissional. Com isso, surgem novas oportunidades e novos campos de saber. Assim, é natural que precisemos nos desenvolver. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente.”

Esse dinamismo todo interfere também na rotina das pessoas, principalmente de quem já tem profissão, família e outras preocupações. Mas é pensando nisso que o Senac oferece possibilidades múltiplas de ensino e de modalidades. “Tudo isso é cercado por professores muito bem qualificados, espaços de aprendizagem e infraestrutura”, ressalta Souza. “Hoje, você pode estudar o que você quiser e como você quiser.”