Mais de 90 mil brasileiros vivem na Argentina, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. É a terceira maior comunidade estrangeira no país vizinho, ficando atrás apenas da Guiana (91 mil residentes) e do Paraguai (254 mil). A maior parte das vagas é direcionada para as seguintes áreas: tecnologia da informação, finanças, marketing e turismo.

Leia também

Se você quiser trabalhar na Argentina, veja mais detalhes abaixo neste texto. Se quiser saber o que brasileiros que já trabalham têm a dizer sobre a experiência, leia esta outra matéria.

A disponibilidade de oportunidades profissionais na Argentina depende muito da formação e do campo de atuação do brasileiro. Segundo o economista Renan Pieri, no Brasil, há melhores condições de negócios, especialmente para profissionais mais qualificados. No entanto, para aqueles com salários mais baixos, a Argentina oferece um leque maior de oportunidades.

Pieri destaca também que a taxa de desemprego na Argentina ainda é inferior à do Brasil. Ele afirma que, embora as taxas estejam próximas, teoricamente, é mais fácil encontrar emprego na Argentina do que no Brasil.

Segundo economista, Argentina é mais favorável para profissionais que buscam salários intermediários e relativamente baixos. Foto: Mariana Ianovska - stock.adobe.com

Brasileiros ouvidos pela reportagem mencionam que é mais vantajoso trabalhar remotamente para empresas de outros países na Argentina. Isso porque recebem remuneração de uma moeda mais valorizada que os pesos argentinos, como o dólar ou mesmo o real. No entanto, se a decisão for morar no país vizinho independentemente da moeda, existem opções para tentar um trabalho presencial na Argentina.

Continua após a publicidade

No LinkedIn, plataforma focada em negócios e empregos, basta escolher filtros de acordo com o seu perfil para mapear vagas na Argentina. Em uma simples busca, é possível encontrar processo seletivos no Banco Santander e outras multinacionais como Mercado Livre e Toyota.

Vale fazer uma pesquisa individualizada em corporações que contratam estrangeiros. OLX, Walt Disney, KPMG, IBM, PepsiCo, Dell e Sony Pictures Entertainment são opções.

Onde encontrar vagas?

1. ZonaJobs é um site especializado em ofertas de emprego em toda a federação da Argentina. Nele, você pode cadastrar o currículo e receber notificações. Confira algumas áreas ofertadas:

Administração, contabilidade e finanças

Marketing e vendas

Atendimento ao cliente, call center e telemarketing

Gastronomia e turismo

Medicina e farmácia

Tecnologia e sistemas

Engenharia civil e construção

2. A plataforma Computrabajo reúne mais de 3 mil vagas abertas somente em Buenos Aires. A maioria são destinadas a contratos fixos, por prazo determinado e por temporada. A remuneração varia entre $ 80.000 e U$ 160.000.

Continua após a publicidade

3. Diferente dos outros sites, Bumeran reúne anúncios pagos. Para além de Buenos Aires, as províncias com mais vagas são: Santa Fe (624), Córdoba (541), Mendoza (235), Neuquén (210) e Entre Ríos (100).

4. Outra plataforma é o Indeed, serviço gratuito para candidatos, no qual é possível cadastrar o currículo e acompanhar vagas em tempo real. A maioria esmagadora das vagas abertas exigem o idioma espanhol. Profissionais que pensam em se candidatar devem levar em consideração o formato de trabalho, já que a maioria exige tempo integral.