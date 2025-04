Mais de um quarto dos chefes brasileiros não estão felizes no trabalho, segundo uma pesquisa realizada pela consultoria de soluções em talentos Robert Half em parceria com a organização global The School of Life. No total, 28,12% dos 387 líderes entrevistados assumiram insatisfação no trabalho, um ligeiro aumento em relação a 2024, quando o porcentual era de 21,95%. Já entre os 387 liderados, 26,72% afirmaram não estarem felizes.

Os motivos mais apontados por chefes que se consideram infelizes no trabalho são salário insuficiente, falta de propósito e relacionamentos tóxicos, nesta ordem. Já entre os colaboradores, as razões são salário insuficiente, falta de plano de carreira e falta de propósito. A pesquisa apresentou uma lista de razões e os entrevistados escolheram até três opções.

Os níveis de felicidade, por sua vez, são de 71,88% entre os gestores e de 73,28% entre os colaboradores. As taxas similares entre líderes e liderados sugere que a satisfação não está necessariamente ligada ao nível hierárquico, autonomia ou poder de decisão, aponta Diana.

Entre os chefes que se sentem felizes no trabalho, as razões mais apontadas pelos entrevistados foram realização e senso de propósito; equilíbrio entre vida pessoal e profissional; e desafios e aprendizado contínuo. Entre os funcionários, as respostas foram parecidas: os principais motivos são clima organizacional e relacionamentos positivos; equilíbrio entre vida pessoal e profissional; e realização e senso de propósito.

Pesquisa aponta que 41,24% dos executivos e 44,83% dos trabalhadores têm enfrentado desafios emocionais. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Saúde mental e liderança

A pesquisa aponta ainda que 41,24% dos executivos e 44,83% dos trabalhadores têm enfrentado desafios emocionais - esses porcentuais incluem aqueles que se sentem emocionalmente abalados sem receber nenhum diagnóstico e também aqueles que receberam diagnóstico de ansiedade, estresse ou burnout.

Outro ponto importante é a vulnerabilidade na liderança: 20,62% dos gestores afirmam não se sentirem confortáveis para pedir ajuda a suas lideranças diretas, porcentual que é menor entre os colaboradores (16,38%). Veja a seguir como os participantes responderam em relação a se sentir confortável para pedir ajuda de sua liderança direta.

Líderes

Sim: 54,12%

Não: 20,62%

Talvez: 18,56%

Não sei dizer: 6,70%

Colaboradores

Sim: 68,10%

Não: 16,38%

Talvez: 12,93%

Não sei dizer: 2,59%

O relatório da pesquisa aponta que as empresas devem incentivar uma liderança autêntica e transparente para fortalecer relações de trabalho mais saudáveis e um ambiente em que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Saulo Velasco, psicólogo e chefe de aprendizagem na The School of Life, aponta que a noção de que um bom líder deve ser sempre seguro, resoluto e autossuficiente pode acabar prejudicando o dia a dia no cargo. "Esse comportamento, reforçado por culturas corporativas que romantizam a resiliência extrema, pode gerar isolamento e esgotamento emocional, tornando a liderança um papel solitário", diz.

Geração Z tenta parecer mais ocupada do que está para enganar gestores após retorno ao presencial Comunicação e cooperação Questionados se acreditam que as informações importantes são sempre comunicadas de forma clara, completa e no momento certo na empresa, porcentuais expressivos de executivos e trabalhadores disseram “não”: 19,59% e 23,28%, respectivamente. Isso poderia fomentar um ambiente de “incerteza, boatos, interpretações equivocadas, erros e retrabalho”, aponta Diana Gabanyi, da The School of Life.

Além da comunicação, os dados do levantamento também acendem o alerta para outro pilar de qualquer empresa, a colaboração: apenas 15,98% dos líderes e 15,52% dos liderados dizem sentir “sempre” que o espírito colaborativo é parte da cultura corporativa do negócio; 42,78% dos gestores e 41,38% dos colaboradores apontaram sentir isso “frequentemente”; 31,96% dos gestores e 35,34% dos colaboradores disseram “ocasionalmente”.