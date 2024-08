Concurso do BNDES: inscrição acaba nesta segunda; veja cronograma e como participar

Encerram nesta segunda-feira, 19, as inscrições para o processo seletivo do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que irá ofertar 150 vagas para início imediato e 750 para cadastro de reserva. Os interessados têm até as 23h59 para realizar a sua inscrição pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. As provas estão previstas para o dia 13 de outubro.

PUBLICIDADE Esse é o primeiro concurso do BNDES após um intervalo de 12 anos. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, para atuar no cargo de analista, com carga horária de 35 horas semanais. Os candidatos também contam com a possibilidade de ascensão de carreira e receberão benefício de assistência à saúde, assistência educacional (auxílio babá, creche e ensinos fundamental e médio) e plano de previdência complementar. As vagas ofertadas são destinadas inicialmente para trabalhar no Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e no interesse da administração, as pessoas selecionadas poderão ser colocadas em unidades localizadas em qualquer outra cidade onde o BNDES atue ou venha a atuar, como Brasília, São Paulo ou Recife.

Encerram nesta segunda-feira, 19, as inscrições para o processo seletivo do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social Foto: ANDRE TELLES

Como se inscrever

Poderão se inscrever pessoas com ensino superior completo em 13 áreas específicas. São elas: Administração, Análise de Sistemas, Cibersegurança, Análise de Sistemas - Desenvolvimento, Análise de Sistemas - Suporte, Arquitetura - Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia e Engenharia.

A inscrição poderá ser feita até as 23h59 desta segunda-feira, na página da Fundação Cesgranrio, disponível neste link. No sistema eletrônico de inscrição, as pessoas deverão escolher o cargo e a cidade de realização das provas.

O valor da inscrição custa R$ 110. Após o envio do requerimento de inscrição, o candidato poderá optar entre as duas formas de pagamento: boleto bancário, que poderá ser pago em qualquer banco, ou por Pix, utilizando a opção copia e cola ou QR Code gerado no valor da inscrição. O pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição

Como será a reserva de vagas para candidatos negros e PCDs?

O BNDES reservou, pela primeira vez, uma cota de 30% para pessoas negras. O último processo seletivo de pessoal do banco foi lançado em 2012 - antes da Lei nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para cotas raciais. No ato da inscrição, o candidato deve informar se deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, conforme quesito utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Está previsto também no edital a reserva de 15% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs).

Publicidade

Etapas

1ª Etapa - Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

- Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa - Provas Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

- Provas Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª Etapa - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras;

- Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras; 4ª Etapa - Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessários para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Cronograma

Inscrições: 26/7 até as 23h59min de 19/08/2024

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 26/7 a 2/8/2024

Divulgação dos locais de provas: 9 de outubro

Provas: 13 de outubro

Divulgação do cartão resposta: 19 de outubro

Resultado final das provas: 30 de janeiro de 2025

Edital completo

Para mais informações, consulte o edital completo do concurso.