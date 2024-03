O prazo de inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal, que tem mais de 4 mil vagas, termina nesta segunda-feira, 25, às 23h59. As inscrições devem ser realizadas pela internet, na página da Cesgranrio, responsável pelo concurso.

As vagas serão para os cargos de “Técnico bancário novo” e “Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação” (nível médio), além de “Médico do trabalho” e “Engenheiro de segurança do trabalho” (nível superior). Os salários iniciais variam de R$ 3.762 a R$ 14.915.

Para a seleção, haverá prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos para todos os candidatos. Para vagas de nível médio, também haverá prova de redação e, para as de nível superior, prova discursiva. As vagas de nível superior também terão uma avaliação de títulos. Do total de vagas, 6% serão reservadas às pessoas com deficiências e 20% a candidatos autodeclarados negros. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa. Veja mais detalhes abaixo.

Nível médio

Técnico bancário novo: 2 mil vagas (1.600 vagas + 400 de cadastro de reserva). Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação: 2 mil vagas (1.600 vagas + 400 de cadastro de reserva). Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Taxa de inscrição para vagas de nível médio: R$ 50

Concurso da Caixa tem mais de 4 mil vagas, com oportunidades de nível médio e superior. Foto: Andre Dusek/Estadão

Nível superior

Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas (17 vagas + 5 de cadastro de reserva). Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

Médico do trabalho: 28 vagas (23 vagas + 5 de cadastro de reserva). Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Taxa de inscrição para vagas de nível superior: R$ 65

Cronograma

Veja as principais datas:

