Por trás de decisões e estratégias que moldam grandes empresas, os livros desempenham um papel crucial para as lideranças. Mesmo em meio à agitação do dia a dia, reservar um tempo para ler é uma prática constante entre os executivos em busca de inspiração e orientação profissional.

Ao explorar diferentes narrativas, os líderes aprendem com as experiências dos outros, evitam armadilhas comuns e encontram soluções inovadoras para os obstáculos que enfrentam.

Veja a seguir dicas de leitura de cinco executivos que oferecem sugestões para quem quer aprimorar sua liderança e visão estratégica:

Rodrigo Vicentini, Head da NBA (National Basketball Association) no Brasil

Livro: Ikigai: Os cinco passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz, de Ken Mogi

Esse livro me ensinou a encarar a vida de uma maneira diferente. Um livro leve e de fácil leitura. Ikigai nos instiga a achar nossos propósitos de vida, nossas paixões ou ainda “nosso motivo de levantar pelas manhãs”.

Neste mundo ultra-acelerado em que vivemos, essa filosofia de vida nos ajuda a colocar em perspectiva o que de fato importa e a dar valor aos pequenos prazeres da vida que muitas vezes passam despercebidos em nossa rotina.

Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil

Marcos Magalhães, CEO do Banco BS2

Livro: O Poder dos Quietos, de Susan Cain

O livro O Poder dos Quietos ajuda a refletir: o que faz introvertidos serem percebidos como menos aptos ao papel de protagonismo?

Para nós, gestores de organizações, é um conteúdo importante que ajuda a blindar nossos processos de gestão de talentos desses vieses.

Marcos Magalhães, CEO do Banco BS2

Paulo Costa, CEO do Cubo Itaú, plataforma de geração de negócios para startups

Livro: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie

Comecei a ler este livro ainda na adolescência por recomendação do meu tio, que é um empresário mineiro de sucesso. Já li quatro vezes desde então e sempre o visito em momentos importantes da minha vida profissional e pessoal.

E é interessante que em cada um dos períodos de transformação da minha carreira o livro me trouxe pontos de vista diferentes que eu não tive nas leituras anteriores.

Em tempos em que empatia e entender a visão do outro ganham cada vez mais relevância, ainda não me deparei com uma leitura tão atemporal como essa.

Para minha posição, como líder de um hub de inovação, além do nosso próprio time, lido no dia a dia com uma base de quase 500 startups e dezenas de grandes empresas e investidores. Dale, por meio de sua obra, ainda me ajuda muito nesse trato e imagino que continuará fazendo diferença em minha trajetória.

Paulo Costa, CEO do Cubo Itaú

Tatiana Pimenta, CEO da Vittude, empresa de terapia online

Livro: Os 4 estágios da segurança psicológica, de Timothy R. Clark

O livro é um guia prático que destaca estratégias cruciais para os líderes construírem a segurança psicológica em suas organizações. Ele oferece insights detalhados sobre a criação de um ambiente onde os funcionários se sintam não apenas incluídos, mas também totalmente engajados e motivados a contribuir com suas melhores ideias e esforços.

Explorando temas como a construção de ambientes inclusivos, engajamento total dos funcionários, estímulo às contribuições, desenvolvimento da liderança e aprimoramento do clima organizacional, o livro visa não apenas estabelecer um ambiente positivo, mas também impactar a satisfação no trabalho, a retenção de talentos e a produtividade geral.

Tatiana Pimenta, CEO da Vittude, plataforma de terapia online.

Juliano Cornacchia, CEO da Vórtx, fintech especializada no mercado de capitais

Livro: Musashi, Volume I, de Eiji Yoshikawa

No Japão, um samurai muito famoso chamado Miyamoto Musashi desafiou os principais guerreiros de sua época e venceu todos.

O que o fez ganhar foram duas características: ele tinha grande habilidade estratégica e inteligência emocional. Parto do princípio de que, tecnicamente, todo mundo é muito bom.

Juliano Cornacchia, CEO da Vórtx, fintech especializada no mercado de capitais.

Quando duas empresas disputam no mesmo ambiente, não vence necessariamente a maior, com mais dinheiro, mais bem posicionada no mercado.

Como o samurai Musashi, não vence a maior ou a mais forte. Vence a que tem a estratégia mais bem delineada e é capaz de implementá-la sem perder a temperança por mais difícil que seja a situação.